Раздельным сбором мусора охвачена треть Сыктывкара

В минпроме и природных ресурсов Коми рассмотрели заявки муниципалитетов на предоставление субсидий для создания систем раздельного сбора мусора.



Замминистра ведомства Р. Полшведкина рассказал, что из районов поступило 4 заявки: от Сыктывкара, Сосногорска, Усть-Куломского района. Ни в одном из этих муниципалитетов собственной подпрограммы нет, поэтому проектами в этой области никто не занимается и получить помощь неоткуда.



Одобрено было две заявки – от Сыктывкара и Усть-Куломского района, которые предлагали поставку контейнеров для раздельного сбора мусора с последующей установкой. В столице Коми появятся 50 контейнеров на 25 площадках, что обойдется в 1,7 млн руб. (1,4 млн – из казны республики, 344 ты. - из муниципальной казны). В с. Усть-Кулом установят на 10 площадках 20 контейнеров за 799 тыс. руб. (639 – из казны республики, 160 тыс. – из казны муниципалитета).



У администраций Усть-Куломского района и Сосногорска запросили недостающие сведения, и если муниципальные власти все сделают правильно, в Сосногорске установят 42 контейнера на 21 площадке, а в Усть-Куломе – пресс для мусора.



По информации администрации Сыктывкара, в городе за 1,5 года стало на 86 площадок под контейнеры больше. В прошлом году в столице Коми было установлено 170 контейнеров, поэтому программу считают предварительно успешной. Но пока раздельно собирать отходы может только треть населения города, и делает она это не очень охотно. Один контейнер собирает в месяц 300 кг бумаги, 1 кубометр пластика, и эти показатели постоянно увеличиваются.



В ближайшей перспективе в Сыктывкаре собираются установить контейнеры у дачных поселков, рассматривается возможность установки у детских садов и зданий органов исполнительной власти Коми.







