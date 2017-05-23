В Печенгском районе военные городки утопают в мусоре

В Печенгском районе поселки военных покрываются мусорными свалками, а по стенам жилых квартир стекают ручьи. ОНФ постоянно получает жалобы из городка Нижнее Луостари о творящемся там коммунальном безобразии.



Местные жители жалуются, что платят управляющей компании за содержание и ремонт жилья 2 тыс. руб. в месяц, но деньги уходят в никуда, потому что ни ремонт, ни уборку территорий никто не делает. Они уже обращались с этой проблемой в военную прокуратуру, но их там не услышали. Сейчас начинается потепление, и снег, который начал таять на крышах, теперь стекает ручьями по стенам квартир и проводке. Коммунальщики в ответ на жалобы угрожают обеспечить проблемы на службе военным и их семьям, если жалобы в их адрес не прекратятся.



Претензии к УК были и раньше. В частности, жители поселка Спутник сообщали о проблемах с водоснабжением и отоплением еще в феврале. Их управляющая компания ГУЖФ (Главное управление жилищным фондом) в проблемах обвинила жителей.



Перед тем как с рабочей поездки в Печенгский район должна была приехать губернатор М. Ковтун, из поселка быстро вывезли мусор, а коммунальщики в спешном порядке наводили порядок и в Спутнике. Но даже этот порядок они навели только вблизи дорог, а стоило зайти чуть глубже к жилым домам, и можно было увидеть кучи мусора, возвышающиеся прямо у домов, где живут военные.



Причина такого халатного отношения к своим обязанностям - отсутствие у руководства "ГУЖФ" договоренности с подрядчиком на вывоз отходов. Тендер на поиск подрядчика был проведен только 16 мая, заключен контракт должен быть сегодня, а тем времен горы мусора растут, а УК продолжает брать деньги за вывоз мусора с горожан.



Решить проблему пришлось с привлечением командующего Северным флотом Н. Евменова. По словам губернатора, в Луостари кучи мусора исчезли буквально за ночь. Но случится ли такое же в Спутнике, не известно, потому что визит губернатора уже закончился.