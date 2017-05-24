В НАО к 2025 г. не должно остаться экологически грязных зон

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 24.05.2017

Департамент природных ресурсов НАО составил реестр объектов, которые негативного влияют на экологию региона. Это первый шаг ведомства в рамках реализации проекта снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В реестре содержится подробная информация том, какой ущерб экологии, в каком объеме был нанесен предприятиями или учреждениями со времен СССР. Он включает все места на территории НАО, где есть экозагрязнение. Перечень планируют регулярно обновлять по мере поступления новой информации.

В ближайшие несколько лет в рамках программы собираются очистить акваторию Печоры от металлолома в границах Нарьян-Мара и п. Искателей, рекультивировать около 2,3 тыс. га земель, ликвидировать все загрязнения в п. Амдерма. Проект рассчитан на реализацию до 2025 г.

Уже запущен процесс очистки береговой линии и акватории бассейна Печоры, заключен контракт по очистке о. Качгорт. В этом году подрядчик должен утилизировать более 20 плавсредств, которые не подлежат восстановлению и находятся в границах берега и акватории озера.

Очищая берег Печоры в Нарьян-Маре и п. Искателей планируется ликвидировать 41 объект. Финансируется проект за счет казны округа.
Рекультивация земель входит в проект "Чистая страна". На нее выделят 71 млн руб. (40,6 млн руб. из федерального бюджета). Площадь, которую предстоит привести в порядок, составляет 10,4 га.

К уборке поселка Амдерма приступят в 2019 г. В 2018 г. разработают проектно-сметную документацию, затем власти НАО выйдут с инициативой на федеральный уровень, чтобы заручиться финансовой поддержкой государства.

Вся работа по проекту организована по принципу проектного управления, чье внедрение в НАО еще продолжается. Целью проекта является снижение в Ненецком округе экологических рисков, связанных с объектами накопленного эковреда.





Рекомендуем по теме:

В Кольском заливе планируют поднять со дна 52 затонувших объекта

Проектное управление внедряют в НАО

М. Ковтун провела встречу с представителями фракции ЛДПР в облдуме

Раскрываемость преступлении в области лесозаготовок в Архангельской области признана низкой

В Нарьян-Маре пройдет семинар по финансированию международных проектов "Коларктик"

"Ленинский комсомол" станет одним из музеев Заполярья


Инту ждет экономический подъем

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Создание курса онлайн: общие сведения

За каждую копейку в бюджете НАО будут бороться

"Инжпласт" - качественные трубы

Как успешно преподавать онлайн?
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета