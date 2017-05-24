В НАО к 2025 г. не должно остаться экологически грязных зон

Департамент природных ресурсов НАО составил реестр объектов, которые негативного влияют на экологию региона. Это первый шаг ведомства в рамках реализации проекта снижения негативного воздействия на окружающую среду.



В реестре содержится подробная информация том, какой ущерб экологии, в каком объеме был нанесен предприятиями или учреждениями со времен СССР. Он включает все места на территории НАО, где есть экозагрязнение. Перечень планируют регулярно обновлять по мере поступления новой информации.



В ближайшие несколько лет в рамках программы собираются очистить акваторию Печоры от металлолома в границах Нарьян-Мара и п. Искателей, рекультивировать около 2,3 тыс. га земель, ликвидировать все загрязнения в п. Амдерма. Проект рассчитан на реализацию до 2025 г.



Уже запущен процесс очистки береговой линии и акватории бассейна Печоры, заключен контракт по очистке о. Качгорт. В этом году подрядчик должен утилизировать более 20 плавсредств, которые не подлежат восстановлению и находятся в границах берега и акватории озера.



Очищая берег Печоры в Нарьян-Маре и п. Искателей планируется ликвидировать 41 объект. Финансируется проект за счет казны округа.

Рекультивация земель входит в проект "Чистая страна". На нее выделят 71 млн руб. (40,6 млн руб. из федерального бюджета). Площадь, которую предстоит привести в порядок, составляет 10,4 га.



К уборке поселка Амдерма приступят в 2019 г. В 2018 г. разработают проектно-сметную документацию, затем власти НАО выйдут с инициативой на федеральный уровень, чтобы заручиться финансовой поддержкой государства.



Вся работа по проекту организована по принципу проектного управления, чье внедрение в НАО еще продолжается. Целью проекта является снижение в Ненецком округе экологических рисков, связанных с объектами накопленного эковреда.