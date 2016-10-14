Белая река в Мурманской области приобрела соответствующий внешний вид

Мурманская область >> Экология >> 11.06.2017

Опасную свалку около автосервиса в Мурманске нашли местные общественники. Отходы сбрасывали прямо в воду - в единственную, протекающую в черте города, реку.

Когда-то впадающая в Кольский залив Роста была полноводной. Здесь можно было поймать кумжу, форель, купаться, плавать на лодках. Но последнее десятилетие изменило экологию водоема до неузнаваемости. Сейчас река и Роста и ручей Варничный считаются одними из наиболее загрязненных на Кольском полуострове, показывая критические показатели по концентрации в воде никеля, меди, нефтепродуктов.

Активисты ОНФ обнаружили недалеко от нагара автосервиса нетипичный для местности объект - самодельную каменную ограду и деревянную доску, имитирующую могильную плиту, которая стоит на месте захоронения домашнего питомца.

Собранные в результате проверки доказательства преступного обращения с природой были направлены в надзорные ведомства – прокуратуру региона, Роспотребнадзор, министерство природных ресурсов и экологии.

В Мурманской области это не первый случай обнаружения загрязнения водных объектов. Так, по причине сброса продуктов работы промышленников поверхность реки Белая, которая впадает в Имандровское водохранилище, обрела белый цвет и стала соответствовать своему историческому названию.

В экспертном заключении говорится, что превышение загрязняющих веществ по фосфат-ионами превысило 3,6 раз, по алюминию - в 155 раз, по фторид-ионам — в 13 раз. Большой завод, который занимается на прилегающей территории переработкой полезных ископаемых, был оштрафован на смешную по масштабам нанесения вреда экологии сумму в 40 тыс. руб., что в очередной раз доказало несовершенство законодательства в этой области и несоответствие уровня наказания уровню нанесенного вреда.





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