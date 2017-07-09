Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции

Группа жителей района написала обращение уполномоченному по правам человека Карелии А. Шарапову с требованием защитить их конституционные права.



Они были вынуждены пойти на такой шаг, так как считают, что попали в ситуацию, когда их права, гарантированные Конституцией, нарушаются. В частности, они не имеют возможности жить в благоприятной окружающей среде, не получают достоверную информацию об окружающей среде, в которой им приходится жить. Также они считают, что в отношении их не осуществляется охрана здоровья. Причиной проблем они называют деятельность Медвежьегорского молокозавода, который нарушает экологические нормы и доставляет массу неудобств местному населению.



В 2016-2017 гг. на ферме "Брюхово" Медвежьегорского молокозавода, расположенной у Онежского озера, от холода и голода стали погибать телята и коровы. Их туши не утилизировались, а складировались недалеко от фермы, расположенной в д. Брюхово. С наступлением потепления останки скота начали разлагаться, гнить и появился характерный удушливый запах, который распространился по всей деревне. Сейчас тухлятиной пахнет почти во всей деревне. Зловоние привлекло бродячих собак, которые стали собираться в стаи. Они приходят из близлежащих населенных пунктов, потому что нюх у друзей человека способен распознавать запах на огромном расстоянии. Жить в деревне стало не только небезопасно, но и страшно.



После того как сошел снег, вместе к ним токсины от разложившихся туш попали в озеро. Сейчас в районе сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, которая грозит эпидемией.



Местные жители просят в срочном порядке повлиять на решение ситуации и предъявляют претензию к молокозаводу, который существенно подмочил свою репутацию.