В Мурманске обсудили качество питьевой воды
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области провели совещание, на котором обсудили качество питьевой воды в регионе.
Минприроды Мурманской области представило сведения о потенциале использования подземных водных источников региона. На госучете в настоящий момент состоят 50 разведанных месторождений, 35 – для хозяйственного, питьевого, технологического водоснабжения, 10 – для хозяйственного и питьевого, 3 - для производственно-технического, 2 месторождения минеральной воды.
17 месторождений можно рассматривать как источник водоснабжения для населенных пунктов региона.
Гендиректор "Апатитыводоканала" П. Евшин рассказал об эксплуатации станции очистки сточных вод с помощью ультрафиолетового излучения, которая исключает использование хлора и, соответственно, более безопасна. Предприятие планирует расширение практики применения подобных станций очистки, которые в регионе больше нигде не применяются.
Участники совещания разработали и предложили основные направления взаимодействия в целях решения проблем в водоснабжении, водоотведении.
Напомним, что в Мурманской области для централизованного водоснабжения используют 68 источников (13 подземных и 55 поверхностных). Из общего количества источников централизованного водоснабжения для питья только 2,9 % требованиям санитарного законодательства не соответствуют.
94,2% водопотребителей региона пользуются водой из наружных источников, 10 из которых - приемники сточных вод – реки Тулома, Кола, Нива, Ура, Паз, озера Пермус, Имандра, Колозеро, Умбозеро и Озеро Монча.
Общая численность хозяйствующих субъектов, которые сбрасывают сточные воды в наружные водные объекты - 84, из них только 52 субъекта осуществляют сброс сточных вод с использованием очистных сооружений.
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