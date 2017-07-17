Строительство обхода Вологды начнется в августе

Вологодская область >> Экономика >> 17.07.2017

Строительство обхода Вологды начнется в августе. Участок, который предстоит пройти, состоит из болотистой почвы, а выборку грунта на нем можно проводить только когда земля застынет и станет плотной. В противном случае тяжелая техника здесь не пройдет. Перед тем, как подрядчик начнет обустройство земляного полотна, нужно очистить стройплощадку от деревьев и кустарников.

Строительством будет заниматься компания "ВАД". Дожди на качество работ не повлияют, так как в этом году асфальтирование не запланировано. Замгубернатора Вологды В. Тушинов рассказал на встрече с журналистами о проекте и ходе его работ на ближайшее время.

Мероприятия, связанные с конкурсными процедурами уже завершены. Контракт с подрядчиком рассчитан на 1 год и оценивается в 11 млрд руб. Эти деньги выделит федеральная казна. На первом этапе строительства нужно снести много искусственных сооружений, и в настоящий момент нет проблем сконцентрироваться на том, чтобы приступить к этим мероприятиям.

Сейчас город находится на перекрестке нескольких федеральных трасс: на Архангельск, Москву, Медвежьегорск, Санкт-Петербург. Практически весь транспортный поток идет через Вологду и через ее центр. Это существенно усложняет транспортное движение, которое нужно перенести за его пределы. Окружная дорога вокруг Вологды должна соединить все федеральные трассы.

Первую очередь уже закончили – это дорога, которая соединит трассу на Архангельск и Медвежьегорск. Сейчас на очереди строительство второй очереди. 17 км участок свяжет трассу А114 и южное направление М8. Это будет дорога, состоящая из 4 полос с разделительной полосой, транспортными развязками, обочинами. Когда строительство обхода будет завершено, В. Тушинов не уточнил.





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