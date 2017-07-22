В правительстве РФ встретились премьер-министр Д. Медведев и врио главы Карелии А. Парфенчиков

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 22.07.2017

В правительстве РФ встретились премьер-министр Д. Медведев и врио главы Карелии А. Парфенчиков. Они обсудили приоритетные направления социального и экономического развития республики.

Руководитель региона сообщил председателю правительства о том, что проехал все районы лично, встретился с трудовыми коллективами, населением больших населенных пунктов, отдаленных поселков.

Сейчас перед Карелией стоит ряд стратегических задач. На первом плане - оптимизация бюджетной сферы. Республика плотно работает с Минфином и в августе выйдет на определенные решения, позволяющие определить бюджетную перспективу на ближайшее время. Это будет платформа для решения задач, которые обсуждались в рамках встречи.

Ключевыми точками роста Карелии являются лесопроизводство, лесопользование, переработка. Республика намерена работать в плане внедрения интенсивного лесопользования. Уже есть ряд проектов, крупных банковских структур, которые хотят принять участие в развитии глубокой переработки леса.

А. Парфенчиков также остановился и на вопросах сельского хозяйства, сделав акцент на том, что в поселках низкий уровень заработной платы, поэтому возникают проблемы с занятостью населения, поэтому роль развития агросектора в Карелии трудно переоценить. Ведутся работы по развитию рыборазведения, восстановлению молочного животноводства, которое было традиционным для республики еще во времена СССР. Есть крупные инвесторы, заинтересованные предложениями республики в этих направлениях.

Особая роль в развитии Карелии принадлежит туризму, который в будущем может приносить треть ВВП. Здесь главное - развить бренды Карелии – Кижи и Валаам, сформировать с Ростуризмом интересные туристические кластеры, объекты, Северное Приладожье. В рамках новой программы 2019–2025 гг серьезное внимание уделяется Беломорскому кластеру, Заонежью.

Д. Медведев подчеркнул важность окончания строительства в этом году перинатального центра, на что глава Карелии пообещал выполнить поставленную задачу.





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