Ространснадзор планирует запустить единую информационно-аналитическую систему контроля транспортных средств

Ространснадзор собирается запустить в работу единую информационно-аналитическую систему по контролю транспортных средств. Точная дата не называется, но ориентировочно это должно случиться до 2020 г.



Такая система построена по отраслевому принципу. С помощью центра обработки данных это в идеале должна быть единая автоматизированная система. По отдельным параметрам, например, по весогабаритному контролю автотранспорта и нагрузке на ось, система готова на 60-70%. Если информблоки развернуть более объемно, система будет готова за 2-3 года.



Ведомство сотрудничает с РЖД по внедрению информтехнологий на железнодорожном транспорте, по контролю качества, характеристик подвижных составов, режиму отдыха и труда персонала.



Информационная платформа может объединить функции СВГК (системы весогабаритного контроля), "Платона" и технологий ГЛОНАСС.



Замруководителя Ространснадзора А. Ахохов сообщил, что единая информационно-аналитическая система будет аккумулировать все данные автодорожной отрасли, и сведения о нарушителях в системах "Платон" и СВГК, в том числе. Комплексный анализ информации даст возможность оценить перевозчика по числу нарушений, определить группу риска и решить, стоит ли его поверять контролирующим органам.



Система СВГК позволяет автоматически взвешивать грузовики на дороге во время движения, и весы комплекса выявляют нарушителей без привлечения сотрудников Госавтоинспекции или Ространснадзора.



В Вологодской области Росавтодор в тестовом режиме запустил систему в октябре прошлого года. На федеральных дорогах предполагается развернуть 400 пунктов весового контроля, а автоматическими весами охватят всю дорожную сеть на каждых 100-150 км. Обойдется строительство одного такого пункта в 23 - до 48 млн руб.