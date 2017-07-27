Ространснадзор планирует запустить единую информационно-аналитическую систему контроля транспортных средств

Вологодская область >> Экономика >> 27.07.2017

Ространснадзор собирается запустить в работу единую информационно-аналитическую систему по контролю транспортных средств. Точная дата не называется, но ориентировочно это должно случиться до 2020 г.

Такая система построена по отраслевому принципу. С помощью центра обработки данных это в идеале должна быть единая автоматизированная система. По отдельным параметрам, например, по весогабаритному контролю автотранспорта и нагрузке на ось, система готова на 60-70%. Если информблоки развернуть более объемно, система будет готова за 2-3 года.

Ведомство сотрудничает с РЖД по внедрению информтехнологий на железнодорожном транспорте, по контролю качества, характеристик подвижных составов, режиму отдыха и труда персонала.

Информационная платформа может объединить функции СВГК (системы весогабаритного контроля), "Платона" и технологий ГЛОНАСС.

Замруководителя Ространснадзора А. Ахохов сообщил, что единая информационно-аналитическая система будет аккумулировать все данные автодорожной отрасли, и сведения о нарушителях в системах "Платон" и СВГК, в том числе. Комплексный анализ информации даст возможность оценить перевозчика по числу нарушений, определить группу риска и решить, стоит ли его поверять контролирующим органам.

Система СВГК позволяет автоматически взвешивать грузовики на дороге во время движения, и весы комплекса выявляют нарушителей без привлечения сотрудников Госавтоинспекции или Ространснадзора.

В Вологодской области Росавтодор в тестовом режиме запустил систему в октябре прошлого года. На федеральных дорогах предполагается развернуть 400 пунктов весового контроля, а автоматическими весами охватят всю дорожную сеть на каждых 100-150 км. Обойдется строительство одного такого пункта в 23 - до 48 млн руб.





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