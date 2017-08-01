Завоз топлива в поселения НАО выполнен на 68,5%

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 01.08.2017

По графику завоза энергоресурсов "Севержилкомсервис" доставил больше всего топлива в села НАО. Это масла и смазки. Процент выполнения плана по этим видам топлива - 78%, а план по завозу бензина выполнен только на 50%.

Объемы доставки угля за последнюю неделю выросли на 10%, что составило 72% плана. Основной оператор так называемого северного завоза также осуществил доставку дров на 60 % запланированного объема. Полностью доставлены уголь и дрова по малым рекам. На 100% выполнен завоз смазок и масел речным путем.

Сегодня новые суда с партией угля, бочкотарой бензина и дров ожидают в Оме, готовится к разгрузке судно с дровами и углем в Нижней Пеше.

Северный завоз осуществляется согласно плану и пока строго по графику. Всего в его рамках "Севержилкомсервис" доставит в села округа 21 тыс. тонн угля, 69 тонн смазок и масел, 5,5 тыс. кубометров дров, 119 тонн бензина и 7,6 тыс. тонн дизтоплива. Работы должны быть полностью завершены до конца сентября.

Идет подготовка к северному завозу в п. Амдерма. Но времени остается мало, а торги на поставку энергоресурсов в отдаленный поселок на берегу Баренцева моря объявили только 25 июля. Еще 15 дней уйдет на то, чтобы рассмотреть документы потенциальных подрядчиков. Причина такой проволочки с тендером объясняется сменой руководства на предприятии и необходимостью оформления обновленной цифровой подписи для организации закупок через портал электронных услуг.

Напомним, что всего в рамках северного завоза до конца октября в Амдерму нужно доставить 1300 тонн дизтоплива и 7,9 тонн бензина. Время на выполнение работ еще есть, но его крайне мало, учитывая, что в НАО лето сильно короткое, а зима - длинная и наступить может неожиданно быстро.





Рекомендуем по теме:

В 2017 г. в Ненецкий автономный округ направил в села региона 29 тонн продукции местных производителей

Бизнес НАО ищет способы экономии

10,6 тыс. кубометров дров должны доставить до конца октября в труднодоступные населенные пункты НАО

Критерии выбора твердотопливного котла длительного горения

В Коми не хотят разрабатывать уже существующие месторождения угля

Атомный лихтеровоз "Севморпуть" отправляется в Арктику с 6,5 тыс. тонн груза


В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом

"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"

В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу

Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции

Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения

В Архангельске пошли под суд воры-вирусники

В поселке Коквицкая гора нашли способ привлечения туристов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета