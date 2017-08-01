Завоз топлива в поселения НАО выполнен на 68,5%

По графику завоза энергоресурсов "Севержилкомсервис" доставил больше всего топлива в села НАО. Это масла и смазки. Процент выполнения плана по этим видам топлива - 78%, а план по завозу бензина выполнен только на 50%.



Объемы доставки угля за последнюю неделю выросли на 10%, что составило 72% плана. Основной оператор так называемого северного завоза также осуществил доставку дров на 60 % запланированного объема. Полностью доставлены уголь и дрова по малым рекам. На 100% выполнен завоз смазок и масел речным путем.



Сегодня новые суда с партией угля, бочкотарой бензина и дров ожидают в Оме, готовится к разгрузке судно с дровами и углем в Нижней Пеше.



Северный завоз осуществляется согласно плану и пока строго по графику. Всего в его рамках "Севержилкомсервис" доставит в села округа 21 тыс. тонн угля, 69 тонн смазок и масел, 5,5 тыс. кубометров дров, 119 тонн бензина и 7,6 тыс. тонн дизтоплива. Работы должны быть полностью завершены до конца сентября.



Идет подготовка к северному завозу в п. Амдерма. Но времени остается мало, а торги на поставку энергоресурсов в отдаленный поселок на берегу Баренцева моря объявили только 25 июля. Еще 15 дней уйдет на то, чтобы рассмотреть документы потенциальных подрядчиков. Причина такой проволочки с тендером объясняется сменой руководства на предприятии и необходимостью оформления обновленной цифровой подписи для организации закупок через портал электронных услуг.



Напомним, что всего в рамках северного завоза до конца октября в Амдерму нужно доставить 1300 тонн дизтоплива и 7,9 тонн бензина. Время на выполнение работ еще есть, но его крайне мало, учитывая, что в НАО лето сильно короткое, а зима - длинная и наступить может неожиданно быстро.