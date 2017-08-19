На Чумбаровке Архангельска начались плановые работы

Начались рекреационные мероприятия на главной пешеходной городской улице города Архангельск. По итогу сентября нынешнего года должна преобразиться часть известного проспекта от ул. Карла Либкнехта до ул. Поморская.



На популярной у горожан Чумбаровке уже приступили к комплексной замене дорожного покрытия. Речь идет о тротуарной плитке. Как чуть ранее пояснила уполномоченная служба архангельской мэрии, рекреационные работы подразумевают использование целых трех видов качественной плитки. В конце сентября все смогут увидеть результат. Предполагается, что старая, но еще пригодная к использованию брусчатка будет направлена в резерв и может найти применение в благоустройстве иных городских объектов.



Исходя из условий соглашения, главный подрядчик должен закончить весь комплекс работ не позднее 30 сентября. Напомним читателям, что реконструкция городской пешеходной магистрали осуществляется в рамках Проекта Федерального значения. Его целью является создание в столице области комфортной среды проживания.



Вся пешеходная улица-музей условно разделена на 4 функциональных участка. В нынешнем году предполагается ремонт 1-й части Проспекта Чумбарова-Лучинского. Предполагается замена всего тротуарного покрытия, а также скамеек для отдыха и урн. Городские власти намерены оставить без изменения разбивку газонов и общую планировку. Однако уличное озеленение должно быть полностью убрано и переработано.



Планируется использование хвойных кустарников вечнозеленого типа. Они смогут круглый год украшать исторический проспект. При этом посадка будет осуществлена особым образом. Дизайнерский проект предполагает поочередное расширение и заужение визуального восприятия. Деревья будут высаживаться не по одной линии: то чуть дальше, то ближе от пешеходной магистрали. Также будет создан особый архитектурный ритм. Это станет возможным, благодаря использованию разных видов покрытия и особой техники его обустройства.