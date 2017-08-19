На Чумбаровке Архангельска начались плановые работы

Архангельская область >> Экономика >> 19.08.2017

Начались рекреационные мероприятия на главной пешеходной городской улице города Архангельск. По итогу сентября нынешнего года должна преобразиться часть известного проспекта от ул. Карла Либкнехта до ул. Поморская.

На популярной у горожан Чумбаровке уже приступили к комплексной замене дорожного покрытия. Речь идет о тротуарной плитке. Как чуть ранее пояснила уполномоченная служба архангельской мэрии, рекреационные работы подразумевают использование целых трех видов качественной плитки. В конце сентября все смогут увидеть результат. Предполагается, что старая, но еще пригодная к использованию брусчатка будет направлена в резерв и может найти применение в благоустройстве иных городских объектов.

Исходя из условий соглашения, главный подрядчик должен закончить весь комплекс работ не позднее 30 сентября. Напомним читателям, что реконструкция городской пешеходной магистрали осуществляется в рамках Проекта Федерального значения. Его целью является создание в столице области комфортной среды проживания.

Вся пешеходная улица-музей условно разделена на 4 функциональных участка. В нынешнем году предполагается ремонт 1-й части Проспекта Чумбарова-Лучинского. Предполагается замена всего тротуарного покрытия, а также скамеек для отдыха и урн. Городские власти намерены оставить без изменения разбивку газонов и общую планировку. Однако уличное озеленение должно быть полностью убрано и переработано.

Планируется использование хвойных кустарников вечнозеленого типа. Они смогут круглый год украшать исторический проспект. При этом посадка будет осуществлена особым образом. Дизайнерский проект предполагает поочередное расширение и заужение визуального восприятия. Деревья будут высаживаться не по одной линии: то чуть дальше, то ближе от пешеходной магистрали. Также будет создан особый архитектурный ритм. Это станет возможным, благодаря использованию разных видов покрытия и особой техники его обустройства.





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