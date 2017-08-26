Ненецкие пекари получили с начала года 39 млн субсидий
В бюджете Ненецкого округа предусмотрены средства для компенсации частичных расходов затрат при выпуске и доставке хлеба.
Таким видом господдержки пользуются в регионе все производители основных сортов хлеба. Их всего 19, и все получают субсидии. В их число входит Нарьян-Марский хлебозавод, потребобщества, производственные сельскохозкооперативы, частные пекарни, одно муниципальное предприятие и индивидуальные предприниматели.
В 2017 г сумма всех перечисленных субсидий составила около 39 млн руб., а всего в этом году на поддержку пекарей из окружной казны планируют выделить 80 млн руб.
В Департаменте агропромышленного комплекса округа поясняют, что субсидия предоставляется для обеспечения местного населения хлебом по доступным ценам. Средняя стоимость 1 кг хлеба основных сортов должна быть не более 62 руб. Ассортимент установлен нормативным актом. Он включает: пшеничный хлеб (1, 2, высшего сортов), ржаной хлеб, 3 вида пшенично-ржаного хлеба ("Окский", "Украинский", "Дарницкий").
На сегодня себестоимость производства 1 кг хлеба в Нарьян-Маре - 76 руб., а в сельских поселениях, особенно в отдаленных, она еще выше и в некоторых случаях в 2 раза. Самые высокие затраты на производство хлеба зафиксированы в Индиге, где килограмм хлеба обходится в 193 руб., в Каратайке (184 руб.), в Великовисочном (171 руб.). Это слишком высокие цены для населения, поэтому хлеб становится не самым необходимым продуктом продуктовой корзины, а роскошью. Субсидирование предприятий поможет решить эту проблему путем снижения розничной цены для покупателей продукта первой необходимости.
Справка. За первое полугодие в НАО произвели 785 тонн хлеба, более половины из которого - на Нарьян-Марском хлебозаводе.
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