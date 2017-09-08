Поправки в закон "О недрах" упросят дорожные работы в Коми

Совет Федерации поддержал проект изменений закона РФ "О недрах". Поправки упростят и удешевят порядок получения разрешений на использование участков полезных ископаемых (песка, гравия, кварцита) для ремонта и строительных работ на дорогах.



Принять эти поправки было необходимо, так как существует проблема необоснованного роста цены на местный стройматериал. В смете строительства трасс большая часть - это цена строительных материалов, расходы на транспортировку. Владельцы рабочих карьеров располагают информацией о строительстве тех или иных дорог, поэтому зная заинтересованность в своих услугах, устанавливают завышенные цены на материалы, не имея под такой ценовой политикой никаких оснований, кроме обогащения.



В Коми порядок предоставления прав пользования участками недр для добычи общераспространённых полезных ископаемых упрощен. Это касается только строительства дорог муниципального или государственного значения, в том числе реконструкции, строительства с нуля, капремонта, содержания автодорог общего пользования. Срок реализации этих проектов закреплен приказом Минприродных ресурсов Коми от 2015 г. Тогда же природоохранная служба республики предлагала Минприроды РФ внести такие же поправки в федеральное законодательство.



Но дело дошло до реальных перемен только сейчас. Теперь предприятия, работающие по госконтрактам, будут в упрощенном порядке получать разрешения на пользование недр для добычи ОПИ в случае для строительных работ на дорогах. Это даст возможность оптимизировать документооборот, уменьшить себестоимость строительства, ускорить процесс дорожных работ.



Внесение поправок в закон позволит каждому субъекту РФ разрабатывать и утверждать самостоятельно порядок предоставления участков недр для добычи ОПИ на срок реализации проектов. Поправки не дают права реализовывать добытое минеральное сырье в иных целях, а также произведенной продукции на его основе.

