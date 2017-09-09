Правительство РФ продлило программу социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 г.

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 09.09.2017

Объем инвестиций в Арктику составит 160 млрд руб. Программа предполагает создание 8 опорных зон, включая Ненецкую. Приоритетным для большинства зон станет создание минерально-сырьевых центров. Формироваться зоны будут исходя из существующего административно-территориального деления, ресурсной базы и транспортных узлов.

Формирование зоны НАО должно основываться на современном подходе к освоению территорий, способствованию установлению баланса интересов общества и государства во время решения задач ресурсно-сырьевого освоения, военной безопасности, обеспечения высоких соцстандартов, благосостояния человека и экологии.

Одна из наиболее сложных проблем в НАО - несоответствие масштабов индустриальных проектов с освоением новых месторождений арктического шельфа. По этой причине Ненецкая опорная зона будет включать инвестпроекты и объекты, связанные с развитием Севморпути и добычей углеводородного сырья.

На 2016 г степень выработанности запасов нефти в округе составила 21,9%, запасов свободного газа – 1,1%. Нераспределенный фонд недр насчитывает 11 месторождений, среди которых 2 нефтегазоконденсатных, 8 нефтяных, одно газовое, с запасами нефти 54 млн тонн, газа – 229 млрд м3, конденсата – 11 млн тонн.

В результате интенсивного развития ожидается увеличение объема добычи газа и нефти до 35 млн тонн в нефтяном эквиваленте к 2020 г.

Разработка нефтяных и газовых ресурсов НАО позволяет уже сейчас аккумулировать технологические и финансовые ресурсы для формирования системы поселений и развития инфраструктуры, но транспортная инфраструктура нуждается в пересмотре, поскольку только так можно будет более эффективно использовать экономический потенциал и укреплять связи с центральной зоной страны.





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