Администрация Ненецкого округа утвердила проект Соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией РСТ

В соглашении устанавливаются основы сотрудничества сторон в создании кооперационных связей между предприятиями аграрного, животноводческого комплекса региона, промышленных предприятий и других субъектов РФ. Принятие соглашения сможет обеспечить условия экономического сотрудничества между иностранными контрагентами и предпринимателями Ненецкого округа.



И.о. начальника управления АПК Н. Хохлов пояснил, что взаимодействие с РСТ даст возможность получить Знаки качества местным производителями. Определение товаров, достойных Знака качества, проводится по результатам веерного анализа, в ходе которого продукция, приобретенная в магазинах России, проверяется на соответствие стандартам Роскачества. Его стандарты находятся на верхней границе, либо превышают требования ГОСТ. Если товар получает Знак качеств, его можно более активно продавать, в том числе на внешнем рынке.



Российский Союз товаропроизводителей консультирует при получении сертификатов других государств для продажи товаров за пределы России.



Справка. Некоммерческая организация РСТ образована в 2001 г в рамках третьего Всероссийского съезда товаропроизводителей. На протяжении многих лет РСТ сотрудничает с Международной и Российской инженерными академиями. Целью организации является способствование экономическому развитию страны, модернизации производства и росту товарооборота. Чтобы добиться весомых результатов РСТ использует законодательные инициативы и свою парламентскую составляющую, защищая интересы российских производителей.



Сейчас в Союз входит свыше 100 общероссийских региональных и отраслевых союзов, акционерных обществ, ассоциаций, организаций-производителей услуг и товаров.

