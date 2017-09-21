Добыча алмазов на "Севералмазе" увеличится
Президент "АЛРОСА" С. Иванов посетил с рабочим визитом объекты дочки "Севералмаз", расположенные в Архангельской области. В рамках совещания с руководством обсуждались перспективы производственного развития "Севералмаза".
Сейчас компания разрабатывает месторождение им. Ломоносова. Это 6 кимберлитовых трубок с запасами 160 млн карат алмазного сырья. Компания добывает алмазы на трубках "Карпинского-1" и "Архангельская". В прошлом году на "Севералмазе" добыто 2,2 млн карат алмазов, в этом году за первое полугодие – 1,2 млн карат.
Президент "АЛРОСА" в рамках визита посетил обогатительную фабрику, вахтовый поселок, ремонтно-механический цех, Цех сортировки алмазов. Иванов высоко оценил уровень производства и все объектов компании.
"Севералмаз" - самое молодое предприятие "АЛРОСА". Здесь начали добывать алмазы в 2005 г, но максимума разработка достигла только к 2014 г, после того, как в эксплуатацию ввели вторую очередь обогатительной фабрики. Она увеличила проектную производительность в 4 раза, в год до 4 млн тонн руды. Сейчас институт "Якутнипроалмаз" и специалисты предприятия работают над ТЭО дальнейшей отработки ломоносовского месторождения.
В долгосрочные планы производственного развития компании входит увеличение добычи алмазов до 5 млн карат в год. Сейчас рассматриваются различные варианты и изучается их эффективность. К концу года "Севералмаз" и институт представят на обсуждение план развития предприятия, рассчитанный на поддержание полной загрузки мощностей фабрики, а также оценят методы вовлечения в работу новой трубки "Пионерская" или дальнейшего углубления уже работающих карьеров. Этот серьезный вопрос определит будущее компании, а правильность выбора повлияет на его доходность.
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