"Вестерн Нептун" ищет нефть в Баренцевом море

Росгеология получила в свое распоряжение современное научно-исследовательское судно "Вестерн Нептун", которое в настоящий момент работает в Баренцевом море и ищет месторождения нефти и газа. Участок исследований составляет площадь четырех таких городов как Москва. Судно предварительно прошло тестирование и получило доступ к работе.



На судне есть лаборатория с компьютерной техникой в 500 раз превосходящей мощность обычных персональных компьютеров. Здесь работают 6 сотрудников. Сейчас здесь занимаются съемкой сейсмического материала.



А. Щекин, капитан судна, рассказал, что для страны его судно важное приобретение с большими перспективами. Работа в море - это постоянное наблюдение за обстановкой, отслеживание погодных условий. Часто в районе исследований появляются морские животные, и такие встречи также используются для получения материала, потому что на судне есть специалист по млекопитающим. Наиболее часто в Баренцевом море можно увидеть дельфинов и китов, и если они заплывают в сейсмоопасную зону, все оборудование отключается.



Также многие в работе судна зависит от погоды. Прогноз диктует режим работы, и если в зону работы надвигается циклон, лучше заранее покинуть опасное место.



Оборудование иногда из воды не поднимают, чтобы не тратить на это много времени. После окончания циклона судно возвращается и продолжает исследования. Но случаи бывают разные, и иногда уходить приходится, спешно поднимая оборудование.



"Вестерн Нептун" закончит работу в октябре, после чего полученные данные направят на обработку и интерпретацию. Пока судно еще не было на территории России, поэтому в порту Мурманска ему обещают устроить торжественный прием. Есть вероятность, что оно получит новое имя, так как это привилегия нового владельца переименовывать его на свое усмотрение.