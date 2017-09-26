Рост цен на нефтепродукты в Коми составил 12%

Республика Коми >> Экономика >> 26.09.2017

В августе нефть в Коми подорожала на 12%, а цены уголь коксующийся упали на 7%. Влияние на ценовую политику в секторе обрабатывающих производств оказали цены на нефтепродукты. Бутан и пропан сжиженные подорожали на 32%, мазут - на 21%, топливо нефтяное - на 8%, бензин марки АИ-95 - на 1%. Тарифы на грузовые перевозки при этом не изменились.

Индекс потребительских цен составил 99,6%, на продовольственные товары - 98,9%, непродовольственные - 100,1%, услуги для населения - 100,02%. Стоимость фиксированного набора потребтоваров и услуг в среднем по Коми составила 15893 руб. на месяц. Его стоимость упала на 1%, а с начала 2017 г выросла - на 3,5%. Цены на продовольствие августе по сравнению с июлем упали на 1,1%.

Цена минимального продуктового набора на месяц составила 4497 руб. За месяц этот набор немного подешевел (на 5,3%), хотя с начала 2017 г подорожал - на 6,3%. Это объясняется большим выбором овощей и фруктов, т. е. сезонных продуктов питания.

Индекс цен на непродовольственные товары в августе составил 100,1% (годом ранее он был 100,4%), и индекс тарифов на услуги и цен - 100,02% (годом ранее - 100,4%).

Индекс цен производителей промтоваров для реализации на рынке РФ составил 102,5%, а по видам экономдеятельности: обрабатывающее производство – 100,9%, добыча полезных ископаемых - 104,2%, электроэнергия, газ, пар, кондиционирование воздуха - 99,8%, водоотведение, водоснабжение, сбор мусора, утилизации отходов и работа по ликвидации загрязнений - 100%.

В целом в республике изменении цен стабильны, и могут измениться как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Но в ближайшие месяцы можно ожидать первого варианта событий, в частности повышения цен на продукты и коммунальные услуги.





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