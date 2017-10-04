На подготовку к отопительному сезону в НАО выделили 886 млн руб.

В 2017 г из различных источников на подготовку объектов ЖКХ НАО к зиме выделено 886 млн руб. 740 млн руб. из них пошло на покупку топлива в рамках "северного завоза", 146 млн руб. - на капремонт и модернизацию. Субсидия округа муниципальным образованиям, предприятиям ЖКХ составила 58,9 млн руб., и большая часть выделена ПОК и ТС (44 млн руб.). За счет округа отремонтируют 1,5 км инженерных сетей, 7 котельных, 11 скважин водозабора и купят 160 аккумуляторов-бесперебойников для 5 поселений. Оставшиеся деньги потратят на подготовку к осенне-зимнему периоду, прибавив к ним средства самих предприятий и муниципалитетов.



К осенне-зимнему периоду в НАО готовы объекты коммунальной инфраструктуры всех сел - 109 котельных, 56,3 км водопроводных сетей, 99 км теплосетей, 850 км электросетей, 3 очистных канализации, 42,3 км канализационных сетей, 331 км газопровода и 15 водозаборов.



Продолжается работа по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций. Все они должны иметь на руках паспорта готовности до 1 ноября. Населению напоминают, что проводимые работы по капремонту не повлияют на своевременную поставку ресурсов потребителям.



Все населенные пункты округа на 100% обеспечены запасом энергоресурсов. "Севержилкомсервис" закончил "северный завоз" еще в середине сентября, а 25 сентября кампания завершилась в Амдерме. Сейчас заканчивается разгрузка дизтоплива для электростанции Нярьяна-Ты в п. Хонгурей.



Всего в навигацию в НАО доставлено 22,8 тыс. тонн угля, 9,3 тыс. тонн дизтоплива, 77,8 тонн смазок и масел, 9,9 тыс. кубометров дров.



Напомним, что отопительный сезон в НАО начался еще летом - с конца августа, и охватил все муниципальные образования.