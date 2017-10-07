Качество пищи в школьных столовых проверили депутаты горсовета Мурманска

Мурманская область >> Экономика >> 07.10.2017

Слуги народа побывали в Центре школьного питания, где готовят полуфабрикаты для детского питания. На каждого вошедшего в Комбинат школьного питания надевают шапочки, бахилы и халаты. Депутаты увидели весь процесс приготовления пищи, оценили объемы, с которыми ежедневно приходиться работать.

Большое внимание уделили автоматизации предприятия. Например, на них произвел впечатление автомат, предназначенный для чистки лука, моркови, картошки и свеклы, на котором за день можно начистить 200 кг лука и 3 тонны картофеля. Все очиненные овощи упаковываются в вакуум, если не используются сразу, а каждую картофелину дочищают вручную. Мощность мясного производства составляет 10 тыс. котлет в сутки. В пекарном цехе можно приготовить 44 вида различной продукции – пирожки, булки, кренделя, батоны, и только в день здесь готовят по 2 тыс. штук. Оценили выпечку на вкус и депутаты.

Комбинат школьного питания обеспечивает 53 школы Мурманска. Все питание платное, но есть определенные группы учащихся с льготами. Льготное питание получают 9 тыс. детей. Также есть категория людей, чьи документы на получение льготного питания еще рассматриваются, поэтому количество льготников постоянно меняется, а готовят на них с запасом.

Стоимость блюд зависит от возраста ребенка. Учащиеся младших классов получаю завтраки по 65 руб., обеды - по 104 руб. Дети старше 12 лет - завтраки - по 74 руб., обеды - по 115 руб. Не вся еда кажется детям вкусной, но вся она полезная и отвечает нормам. Но те, кто поначалу жалуется на нее, позже привыкают.

Справка. Центр школьного питания работает с 2012 г. За это время здесь научились делать полезные и калорийные блюда. Около 25 тыс. школьников обеспечены питанием от комбината.





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