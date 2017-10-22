В Североморске в торжественной обстановке состоялся запуск двух ниток водопровода общей протяженность 2 км

На мероприятии присутствовали главы города В. Евменьков, председателя Совета депутатов Е.Алексеев, первый замминистра энергетики Мурманской области М. Бородина.



Исполнитель проекта - МУП "Североморскводоканал", на чьи деньги и был построен новый водопровод. По словам его директора и депутата флотской столицы А. Каменева, модернизация водоводов обошлась в 100 млн руб.



Нитки водовода сделаны из современных материалов, ранее нигде не применяемых, поэтому местные жители могут рассчитывать на поступление в дома более чистой, экологичной и безопасной питьевой воды.



Новые трубы сделали из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Материал предоставил липецкий ЛТК "Свободный сокол". Гарантийный срок службы таких труб около 100 лет, поэтому водопровод суперпрочный и будет обеспечить водой ни одно поколение местных жителей. Для севера это очень важно, так как здесь суровые погодные условия и износу любые материалы подвергаются быстрее, чем в средней полосе России. Помимо долговечности и надежности новых труб можно отметить их простоту в монтаже, несмотря на внушительный вес. Но главное, что трубы экологически безопасны, что особенно важно, потому что по ним будет подаваться питьевая вода.



Ранее в Североморске постоянно возникали проблемы, потому что трубы могли промерзнуть. Новый водопровод не должен поломаться в ближайшее десятилетие, так как материал способен выдерживать высокий напор, низкую температуру, а промерзание не грозит, благодаря высокой скорости подачи воды. Кроме того, чугун не подвержен коррозии.



Новый водопровод протянулся от водонасосной станции Нижневаенгского озера к Североморску. Установка водовода заняла менее года.



Летом 2018 г будет введена вторая магистраль водоканала.

