В Архангельске открылся гипермаркет "Леруа Мерлен"

Группа компаний "Ташир" открыла первый французский сетевой магазин "Леруа Мерлен" в Архангельске. Его площадь составляет 17 тыс. кв. м.



"Леруа Мерлен" находится в Ломоносовском округе, в районе Майской горки, между ключевыми магистралями пр.Московским и пр. Ленинградским.



На официальном торжественном открытии магазина присутствовал замгубернатора региона А. Андронов и другие официальные лица.



Вице-президент "Ташир" А. Эвоян отметил, что на открытие гипермаркета в Архангельске случилось через 2,5 месяца после открытия аналогичного магазина в столице Карелии.





В 2015 г. был подписан договор на строительство молла на 2 млрд руб. между компанией "Леруа Мерлен" и группой "Ташир". Соглашение предполагало строительство двух магазинов, один из них был открыт в августе 2017 г в Петрозаводске, второй – сейчас в Архангельске. В "Леруа Мерлен" 15 отделов, в которых представлено 29 тыс. наименований товаров. В магазине смогли устроиться на работу 177 человек. Парковка возле маркета вмещает 700 машин.



Международная сеть Leroy Merlin специализируется на товарах для строительства, отделки домов, дач, квартир, продает садовый инвентарь, мебель. Первый магазин этой сети на территории России был открыт 13 лет назад, в 2004 г. В ближайшие 10 лет компания намерена в 2 раза увеличить свое присутствие в России и в общей сложности открыть 100 магазинов.



DIY-cеть Leroy Merlin в Архангельске стал 69-ым по счету на территории России и самым северным магазином ритейлера.



В Петрозаводске магазин сети оказался довольно популярным, поэтому руководство надеется, что в Архангельске он тоже не затеряется среди обилия представителей других торговых сетей.

