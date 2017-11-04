Водителям школьных автобусов в Коми могут поднять зарплаты

Глава Коми С. Гапликов отдал поручение правительству проработать мероприятия, направленные на повышение зарплаты водителям школьных автобусов. Сейчас в регионе 234 школьных автобуса, перевозящих 5,8 тыс. детей. В Коми нет автобусов старше 10 лет, а автобус, попавший в аварию у с. Ыб скоро заменят на один из 5, предоставленных по федеральной программе в этом месяце.



Замминистра образования республики В. Лесикова отметила, что в штате образовательных учреждений более 230 водителей, которые имеют необходимый стаж. Но в 8 школах есть 11 вакансий водителей. Руководители учреждений проводят отбор кандидатов, а в центр занятости поданы соответствующие заявки. Наличие вакансий связано с тем, что к водителям школьных автобусов применяются слишком высокие требования по стажу и исполнению правил безопасности дорожного движения. При этом зарплаты остаются крайне низкими. Водители с большим стажем работы и отличными знаниями правил не хотят работать на низкооплачиваемой работе, тем более что они могут даже в службе такси заработать в 3-5 раз больше.



Система оплаты труда позволяет установить хороший уровень зарплат водителям школьных автобусов. Водитель первого класса может поучить надбавку 25%, второго - 10%. Возможно и установление доплат за техобслуживание транспортного средства - 50%, а за управление школьным автобусом - доплата 50%. Но даже эти доплаты не могут поднять заплату на достойный уровень, а многие водители просто не хотят работать в месте, где обложили ограничениями и каждый раз пугают увольнением и придумывают новые способы запугивания.



Это позволяет обеспечить достойный уровень оплаты труда школьному водителю, а не набирать на эти вакансии тех, кто не смог или не захотел устроиться на другой, более высокооплачиваемой работе.

