Морская навигация завершилась в НАО

В порту Нарьян-Мара закончилась разгрузка последнего сухогруза, прибывшего морским путем. "Сормовский 3068" привез из Архангельска продукты, товары народного потребления, строительные материалы. Гендиректор порта Я. Врублевский рассказал, что в 2016 г навигация также закончилась в первой декаде ноября.



В период навигации грузооборот Нарьян-Марского порта составил 43 тыс. тонн по навалочным грузам и 25,4 тыс. тонн - по генеральным, без учета топлива, проходящего через нефтебазу "Ненецкая нефтяная компания". Но это только предварительные итоги, а окончательные подведут во второй половине месяца.



Работа в морском порту продолжается. Предстоит разгрузить генгруз и щебня 1,4 тыс. тонн. После этого начнется подготовка к новому сезону.



Основной вид деятельности Нарьян-Марского морского торгового порта - хранение груза, транспортная обработка, погрузочные и разгрузочные работы, буксировка при швартовных операциях. Предприятие сдает в аренду недвижимое имущество и подъемно-транспортное оборудование.



Из 4 причалов порта, которые используются для погрузо-разгрузочных работ, пока работают только 3, а еще один предназначен для стоянки судов. Порт эксплуатирует 8 портовых кранов, вилочные автопогрузчики с разной грузоподъемностью. Все причалы были построены еще в 30-ых годах прошлого века, а краны - в 70-80-х гг., поэтому достаточно изношены и требуют замены. По этой причине в НАО рассматривают вопрос реконструкции порта.



В департаменте строительства сообщили, что завершают разработку проектной документации для планируемых работ. Подрядчик должен провести комплексное обследование сооружений, комплексов, территории порта, разработать план ремонта и модернизации.



Грузооборот после реконструкции может быть около 35 тыс. тонн контейнерных грузов, 175 тыс. тонн - навалочных, 140 тыс. тонн - генеральных.