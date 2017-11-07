Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

Электроэнергия в села Чаваньга и Чапома Терского района подается круглосуточно и бесперебойно за счет дизельных источников энергии.



Об этом рассказал министр энергетики и ЖКЖ Мурманской области В. Гноевский. Он отметил, что в селах есть проблемы с ветроэнергетическими установками, так как под воздействием внешних факторов, таких как ураганный ветер, были разрушены лопасти.



Беспрецедентный для условий Севера проект, в котором как ресурсообеспечивающий компонент электроэнергии, использовалось одновременно 3 источника энергии, был запущен в 2015 г. В проекте применялись ветро-солнце-дизельные электростанции в 4 населенных пунктах. Это помогло решить проблему обеспечения энергией нескольких отдаленных поселков - Пялицы, Чавоньга, Тетрино, Чапама. Этот опыт применен впервые, а в качестве подрядчика выступила компания из Санкт-Петербурга.



В 2017 г с ветроустановками начались проблемы. В рамках гарантии подрядчик решений опустил их на землю, но это не повлияло на электроснабжение населенных пунктов. Электроэнергию подают круглосуточно за счет солнечных и дизельных источников.



Причиной разрушения лопастей стало обледенение, так как ветряки установлены на побережье. Но окончательную причину должны выяснить после анализа, которым занимается подрядчик и представители компании-производителя.



Проблема обнаружена весной, работы по устранению проводятся по гарантии, а муниципальные власти уже приступили к подготовке документов в суд, если это потребует ситуация. Трудно предположить, что разработчик проекта не учел обледенения и силы порыва ветра в условиях Севера, в результате чего ветряки не продержались и двух лет.



Подрядчик прибудет в Мурманск и до 10 ноября с ним встретятся в региональном Минэнерго.



