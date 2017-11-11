Представители 13 стран приедут на Мурманскую международную деловую неделю

Мурманская область >> Экономика >> 11.11.2017

3,5 тыс. представителей экономики и политики 18 регионов РФ и 13 стран примут участие в ММДН (Мурманской международной деловой неделе, которая пройдет 13-17 ноября.

ММДН стала главным событием года в регионе. На ней обсуждаются вопросы развития Арктики, заключаются договора, соглашения, проводятся выставки, конференции, семинары. Главное внимание уделяют развитию Мурманской области, поскольку она является стратегическим регионом в арктической зоне РФ.

В мероприятиях в этом году будут участвовать представители Южной Кореи, США, Польши, Нидерландов. Разные делегации интересуют разные темы. Например, делегации юго-восточной Азии активнее принимают участие, но пока не превалируют. Главные гости традиционно северные соседи - Норвегия, Швеция, Финляндия, европейские страны.

Важным событием недели станет сессия Санкт-Петербургского экономфорума "Регионы России. Новые точки роста. Арктическим курсом". На ММДН представят доклад замдиректора Второго Европейского департамента МИД РФ С. Петровича об итогах председательства РФ в Совете Баренцева Евро/Арктического региона. Состоится заседание группы "Развитие энергетики" по развитию Арктики.

На площадках деловой недели будут обсуждаться экономические вопросы, успехи областей в реализации инвестиционных проектов, поддержка. Пленарное заседание посвятят "закону об Арктике".

ММДН включает свыше 20 мероприятий на разных площадках Мурманской области. В частности, программа VI ММДН включает международные конференции по освоению арктического шельфа, по полярным маршрутам Арктики, горно-промышленному комплексу БЕАР, о женском опыте в социальном бизнесе. Также пройдет выставка "СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс", откроется турплощадка "Made in Arctic", состоится серия мероприятий, посвященных неделе науки "Молодая наука Арктики".





Рекомендуем по теме:

IV фестиваля кузнечного мастерства "К?рт Айка" пройдет в с. Корткерос 7- 9 июля

Форум "Арктика. Сделано в России" пройдет в г. Малые Корелы

Музыкальный фестиваль "Рок без границ" пройдет в Никеле

Фестиваль "Северный Характер" откроется сегодня в Мурманске

Туристическая площадка "Made in Arctic" будет решать вопрос турпривлекательности Заполярья

НПК "Арктическая телемедицина" пройдет в ноябре в Нарьян-Мар


Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

Воркута нуждается в новых шахтах

Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?

Развитию малого предпринимательства в Воркуте не способствуют северные льготы

Вологодский кукольный театр "Теремок" отправился на гастроли

Как ухаживать за пластиковыми окнами?

"TUI Россия и СНГ" будет поднимать туризм в Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета