Представители 13 стран приедут на Мурманскую международную деловую неделю

3,5 тыс. представителей экономики и политики 18 регионов РФ и 13 стран примут участие в ММДН (Мурманской международной деловой неделе, которая пройдет 13-17 ноября.



ММДН стала главным событием года в регионе. На ней обсуждаются вопросы развития Арктики, заключаются договора, соглашения, проводятся выставки, конференции, семинары. Главное внимание уделяют развитию Мурманской области, поскольку она является стратегическим регионом в арктической зоне РФ.



В мероприятиях в этом году будут участвовать представители Южной Кореи, США, Польши, Нидерландов. Разные делегации интересуют разные темы. Например, делегации юго-восточной Азии активнее принимают участие, но пока не превалируют. Главные гости традиционно северные соседи - Норвегия, Швеция, Финляндия, европейские страны.



Важным событием недели станет сессия Санкт-Петербургского экономфорума "Регионы России. Новые точки роста. Арктическим курсом". На ММДН представят доклад замдиректора Второго Европейского департамента МИД РФ С. Петровича об итогах председательства РФ в Совете Баренцева Евро/Арктического региона. Состоится заседание группы "Развитие энергетики" по развитию Арктики.



На площадках деловой недели будут обсуждаться экономические вопросы, успехи областей в реализации инвестиционных проектов, поддержка. Пленарное заседание посвятят "закону об Арктике".



ММДН включает свыше 20 мероприятий на разных площадках Мурманской области. В частности, программа VI ММДН включает международные конференции по освоению арктического шельфа, по полярным маршрутам Арктики, горно-промышленному комплексу БЕАР, о женском опыте в социальном бизнесе. Также пройдет выставка "СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс", откроется турплощадка "Made in Arctic", состоится серия мероприятий, посвященных неделе науки "Молодая наука Арктики".