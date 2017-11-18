"Рождественская ярмарка" переезжает с улиц в торговые центры Вологды

"Рождественская ярмарка" Вологды переедет в торговые центры из уличных палаток. Такое решение принято городскими властями и представителями бизнеса. К созданию новогоднего настроения в торговых точках уже приступили.



Основная задача властей – превратить Вологду в Рождественскую сказку. Это украшение улиц, помещений торговых центров, новогодняя подсветка домов, праздничные распродажи.



Заммэра Вологды А. Киселев рассказал, что новогоднее настроение формируют общими усилиями. В этом году решили сделать акцент на торговые центры, потому что на улице слишком холодно, чтобы находиться там длительное время, а продавцам приходиться весь день мерзнуть, а потом болеть. Теперь в задачи ответственных лиц входит разработка единого стиля, в котором будут украшены торговые центры. Также надо рассмотреть возможность проведения рождественских распродаж, скидки на которых должны быть реальными. Перед Новым Годом, когда все покупают подарки, это будет выгодно и покупателям, и продавцам.



Представителям ТЦ предложили оформить входы, сделать акценты на углах и фасадах зданий. Главная цветовая гамма будет белой. Будут и индивидуальные дизайнерские решения. К оформлению уже приступили крупные региональные и федеральные сети – "Пятерочка", "Макси", "Магнит" и "Золотой Ключик", а также гипермаркет "Лента". Они будут предлагать скидки и проводить праздничные акции.



К концу текущего месяца будет выпущен каталог, а в планах организации распродаж продуктов к новогоднему столу и огромное количество накопительных акций. Их запустят 30 ноября, а товары можно будет покупать за накопленные фишки. Также подготовлен сюрприз - 7 декабря Дед Мороз из Великого Устюга приедет в гипермаркет на ул. Дальней, а покупатели смогут рассчитывать на сладкие подарки. Об этом рассказала представитель сети магазинов "Макси" Я. Смекалова.



В "Золотом Ключике" установят "Добрую ель", исполняющую желания маленьких вологжан без попечения родителей. Подарки под этой елкой могут оставить сами покупатели.