В Ненецком округе подвели итоги навигации

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 22.11.2017

Грузооборот НАО в 2017 г составил 130,8 тыс. тонн. 94,4% всех грузов доставлялась морской порт Нарьян-Мара, остальной грузооборот обеспечивал удаленный терминал в Амдерме.

В Департаменте строительства и транспорта НАО сообщили, что в навигацию в порту Нарьян-Мара и Амдерме обработано 170 самоходных судов, 83 несамоходных судна для перевозки генеральных грузов, 49 судов для транспортировки нефтепродуктов. По генеральным грузам грузооборот составил 89,4 тыс. тонн, по содержащим нефть – 41,4 тыс.

В Нарьян-Маре обработали 123,5 тыс. тонн, в Амдерме – 7,3 тыс. тонн. Грузооборот Нарьян-Марского морторгпорта снизился на 30%.

Основной вид деятельности порта - транспортная обработка грузов и их хранение, погрузочные/разгрузочные работы, буксировка при швартовных операциях. Предприятие также получает доход, сдавая в аренду недвижимость, подъемно-транспортное оборудование.

Из 4 причалов, используемых для разгрузочных работ, сегодня используются только 3. На одном пришвартованы суда. Порт эксплуатирует 8 кранов, вилочные автопогрузчики разной грузоподъемности.

Причалы порта были построены в 30-ых годах прошлого века, краны - в 70-80-х годах, поэтому и то и другое уже морально устарело и требует модернизации. В Ненецком округе рассматривается вопрос реконструкции порта, и уже завершена разработка проектной документации. Подрядчик комплексно исследовал всею принадлежащую порту территорию, сооружения, комплексы, после чего был разработал план ремонта и модернизации.

После этих работ, которые пока неизвестно, когда начнутся и закончатся, предполагаемый грузооборот порта составит 175 тыс. тонн навалочного груза, 140 тыс. – генерального, 35 тыс. тонн - контейнерного.





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