В столице НАО возобновили производство пшеничного хлеба

"Нарьян-Марский хлебозавод" снова начал выпускать и реализовывать пшеничный хлеб 1-го сорта. Его выпекают 3 раза в неделю и продают в магазинах Общества. Этот вид хлеба несколько лет не выпекался. Его отличало от остальных видов более низкая цена - одна буханка стоила всего 23 руб.



Растущие цены сырья, коммунальные расходы привели к низкой прибыльности, поэтому хлеб не мог стоить как раньше. Чтобы избежать убытков и сохранить доступные цены на главные сорта хлеба, на предприятии начали разработку новых видов, и занимались этим почти год. Сейчас на прилавках магазинов появились такие сорта как "Раменский" и "Печорский". Они считаются обогащенной альтернативой "Пшеничному" и "Дарницкому" хлебу. Главное отличие этой продукции от традиционных буханок в весе 0,5 кг. Технологи считают, что это самый оптимальный размер и вес для покупателей, а одной буханки хватает на 1-3 дня для целой семьи, и ее успевают съесть до тех пор, пока она не начнет портиться.



Бюджет Ненецкого округа субсидирует 7 сортов хлеба: "Пшеничный" высшего, 1-го, 2-го сортов, ржаной, пшенично-ржаные "Украинский", "Окский" и "Дарницкий". В 2017 г на эти цели бюджет предусмотрел 50 млн руб. Финансовую поддержку хлебопекарни НАО получают при условии продажи хлеба основных сортов по цене до 62 руб. за 1 кг.



Для "Городского округа "Город Нарьян-Мар" размер субсидии составляет 28214,09 руб. за 1 тонну хлеба основных сортов. В Нарьян-Маре производят хлеба всего два крупных предприятия - городское Потребительское Общество и хлебозавод.



"Нарьян-Марский хлебозавод" печет хлеб высшего сорта "Пшеничный", 1-го сорта, "Дарницкий". На заводе выпекают 863 тонны хлеба, а всего в Обществе представлено 150 наименований продукции.