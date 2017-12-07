Офис "Мои документы" откроется в Молочном

Вологодская область >> Экономика >> 07.12.2017

Жители с. Молочное с 18 декабря смогут получать муниципальные и государственные услуги, не въезжая в Вологду, как это было раньше. Власти города с сентября подобрали помещение, подходящее правилам организации многофункциональных центров.

Теперь офис "Мои документы" станет точкой притяжения сельчан, с чем их поздравил мэр Вологды С. Воропанов во время встречи с работниками УОМЗ им. Верещагина.

Около 2 тыс. человек ежегодно пользуются услугами МФЦ. Дополнительный офис оказался просто необходим. Его подбором занимались несколько месяцев, он был выбран комфортный и доступный разным категориям граждан. В этом же здании находится подразделение Центра по работе с населением и работает школа искусств. Это здание бывшей Администрации.
Первое время офис откроют для работы по записи, чтобы не создавать очередей.

На встрече с мэром было рассмотрено еще несколько вопросов, в том числе проблема местного завода. Его оставили в госсобственности, хотя ранее собрались приватизировать, но работники все равно обеспокоены своим будущем. Они подготовили письмо от коллектива, молодежи, совета ветеранов с просьбой поддержать завод в приватизации.

Мэр отметил, что озадачен проблемой завода. Судьба УОМЗ требует детального изучения, потому что это не только производство, но и база для студентов ВГМХА, а высококвалифицированные кадры – вклад в инвестпривлекательность Вологды и региона как молочной столицы страны.

В формате встреч работают мобильные приемные администрации Вологды, и в разных районах мэр и его заместители отвечают на вопросы местных жителей. Осенью состоялись встречи с жителями Станкозавода, 5 и 6 микрорайонов, ПЗ, Завокзального, Ананьино. Следующая встреча пройдет в с. Молочное.





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