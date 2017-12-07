Офис "Мои документы" откроется в Молочном
Жители с. Молочное с 18 декабря смогут получать муниципальные и государственные услуги, не въезжая в Вологду, как это было раньше. Власти города с сентября подобрали помещение, подходящее правилам организации многофункциональных центров.
Теперь офис "Мои документы" станет точкой притяжения сельчан, с чем их поздравил мэр Вологды С. Воропанов во время встречи с работниками УОМЗ им. Верещагина.
Около 2 тыс. человек ежегодно пользуются услугами МФЦ. Дополнительный офис оказался просто необходим. Его подбором занимались несколько месяцев, он был выбран комфортный и доступный разным категориям граждан. В этом же здании находится подразделение Центра по работе с населением и работает школа искусств. Это здание бывшей Администрации.
Первое время офис откроют для работы по записи, чтобы не создавать очередей.
На встрече с мэром было рассмотрено еще несколько вопросов, в том числе проблема местного завода. Его оставили в госсобственности, хотя ранее собрались приватизировать, но работники все равно обеспокоены своим будущем. Они подготовили письмо от коллектива, молодежи, совета ветеранов с просьбой поддержать завод в приватизации.
Мэр отметил, что озадачен проблемой завода. Судьба УОМЗ требует детального изучения, потому что это не только производство, но и база для студентов ВГМХА, а высококвалифицированные кадры – вклад в инвестпривлекательность Вологды и региона как молочной столицы страны.
В формате встреч работают мобильные приемные администрации Вологды, и в разных районах мэр и его заместители отвечают на вопросы местных жителей. Осенью состоялись встречи с жителями Станкозавода, 5 и 6 микрорайонов, ПЗ, Завокзального, Ананьино. Следующая встреча пройдет в с. Молочное.
Рекомендуем по теме:
IX Гражданский форум пройдет в столице Коми
25 классов в 14 школах Череповца закрыты на карантин
Жителям Архангельской области доступно 10 бесплатных цифровых каналов
Представители 13 стран приедут на Мурманскую международную деловую неделю
На Усинском водоводе закончен ремонт
Красная пристань Архангельска получит свою достопримечательность
Электронные сигареты стали частью молодежной культуры Архангельска