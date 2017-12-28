Форум НКО прошел в Нарьян-Маре

Организовать взаимодействие органов власти НАО и НКО (некоммерческих организаций) по профильным направлениям - стало главным пунктом резолюции форума. В документе также обозначили и другие предложения органам власти и МСУ (местного самоуправления) по развитию в округе некоммерческого сектора в 2018 г.



В VII Форуме НКО участвовали представители 50 некоммерческих организаций главы муниципальных образований, члены Общественной палаты, представители органов госвласти и местного самоуправления, депутаты заксобрания НАО.



Каждому департаменту предлагалось наладить взаимодействие с организациями, действующими в пределах полномочий ведомства. Это образование, соцзащита населения, природопользование и экология. Формат тесной работы с организациями каждый орган власти будет определять самостоятельно.



Проекты НКО помогают в решении задач, стоящих перед органами власти, а общественники отмечают необходимость тесного взаимодействия с ведомствами в реализации своих идей. К примеру, развитие робототехники первыми инициировали именно некоммерческие организации, а позже к работе подключился бизнес и бюджетные учреждения.



Также на форуме отметили развитие ТОС (территориального общественного самоуправления) в муниципалитетах НАО. Главы поселений получили рекомендации содействовать инициативным группам своих населенных пунктов, готовым объединиться в ТОС. Профильный департамент НАО в ближайшее время подготовит положение о порядке регистрации устава таких формирований, проработает механизм их финансирования из бюджета округа.



Перед некоммерческим сектором стоят задачи активизации участия в федеральных грантовых программах, привлечения спонсоров, партнеров, объединение усилий и ресурсов в реализации социальных инициатив.