Мурманские депутаты проверили школьные столовые

Мурманская область >> Экономика >> 21.01.2018

Мурманский Совет депутатов отобедал в столовой гимназии №8. Этот визит народных избранников с проверкой питания совпал с расследованием, которое сейчас ведется по случаю массового отравления детей в Полярном, где из-за нарушения санитарных норм около 40 учеников заболели кишечной инфекцией.

Гимназию №8, как и все школы Мурманска, обслуживает одна организация - Центр школьного питания. Депутаты остались довольны едой, и даже заявили, что Центру школьного питания удается добиться вкусовых качеств в соответствии с требованиям, предъявляемыми к питанию. Кроме того, при этом учитываются пожелания родителей и самих школьников.

Организованная депутатами акция выглядела как показательная, с целью доказать, что в Мурманске со школьным питанием все в порядке. Тем временем в Полярном установили причину отравлений детей - у работника пищеблока был обнаружен золотистый стафилококк.

Напомним, что в Мурманске отказались от контроля каждой школы отдельно и выстроили цепочку производства и доставки в школы полуфабрикатов. Готовкой пищи занимаются на комбинате школьного питания, а в пищеблоке школы только разогревают с помощью современной техники - конвектоматов.

А. Климова, депутат Совета депутатов, сообщила, что Центр школьного питания составляет меню в соответствии с санитарными требованиями, с соблюдением структуры питания, баланса белков, углеводов и жиров. Все блюда отварные или сделанные на пару, поскольку жаренное детям есть вредно.

Меню разное каждый день, и каждый раз жестко соблюдено количество калорий и полезных веществ. Но не всегда пища бывает вкусной, на что не раз жаловались и дети, и их родители. Но депутаты уверили, что еда вкусная, детям нравится, а отходов от нее почти не остается.

Стандартный обед школьника стоит 140 руб.





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