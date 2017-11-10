Мировые гемблинг выставки

Онлайн гемблинг объединяет вокруг себя огромное количество людей. На типичных гейм-форумах игроки любят обсуждать, как выигрывают и выводят деньги на игровых автоматах от Вулкана. Но частой темой для обсуждения становятся саммиты и конференции, посвящённые интернет казино.



Организация виртуальных азартных клубов во многих странах запрещена. Но это не мешает ежегодно проводить масштабные выставки с участием разработчиков, операторов и других специалистов гемблинг-индустрии. Какие мероприятия популярны и что за вопросы там обсуждаются — читайте дальше.



Европейские выставки и конференции

Excellence in iGaming, Германия

Enada Roma, Италия

Sigma', Мальта

Мероприятия США

Global iGaming Summit & Expo, Сан-Франциско, шт. Калифорния

NIGA Indian Gaming Tradeshow & Convention, Финикс, шт. Аризона

FADJA – American Gaming Trade Show, Боготе, шт. Колумбия

Отечественные выставки

В правовом пространстве Европы действуют наиболее развитые и успешные представители игорного онлайн бизнеса. Поэтому здесь подобные съезды далеко не редкость.Масштабная встреча, на которую съезжаются делегаты из 80 стран мира. Она посвящена представлению стартапов, вопросам регуляции азартных игр, новинкам в мире казино, беттинга и лотерей.На этой конференции встречаются не только специалисты гемблинг-индустрии, но и политики, консультанты, бизнесмены. Темы в основном посвящены развитию азартного бизнеса и привлечению инвесторов.Здесь встречаются эксперты в сфере онлайн казино, букмекерских контор и лотерей. А также представители регуляторных органов, платёжных систем и разработчиков игрового софта. Темы: презентация инноваций, партнёрство с ветеранами гейм-индустрии и консультации от экспертов.Не меньшая активность наблюдается и среди представителей гемблинга в Америке:Главная тема — развитие онлайн казино США в рамках закона. Обсуждаются нюансы в законодательстве, коммерческие концепции, партнёрство. Новички могут объективно оценить современный рынок виртуальных развлечений и свои шансы на успех.Это не просто конференция, а зрелищное шоу. Его цель — привлечь внимание к индийской самобытности. В том числе, её достойному представлению в мире гемблинга. К участию приглашаются представители племён, игорных регуляторов и экспертов онлайн казино.Здесь представляют новые продукты международных и национальных разработчиков софта. Основная тематика — оборудование для лотерей и казино. Также игроки рынка обсуждают маркетинговые стратегии и разбирают «истории успеха».Не только за рубежом, но и в пределах России проводятся масштабные мероприятия в сфере азарта. Ярким примером стала Russian Gaming Week — уже 11-я по счёту ежегодная форум-выставка.В ней участвуют российские и международные эксперты, демонстрируются последние достижения в онлайн-гемблинге, обсуждаются острые темы игровой индустрии. В 2017 году в рамках выставки была открыта «Developer Zone» — площадка с новейшим софтом для виртуальных казино.