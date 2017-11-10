Мировые гемблинг выставки
Онлайн гемблинг объединяет вокруг себя огромное количество людей. На типичных гейм-форумах игроки любят обсуждать, как выигрывают и выводят деньги на игровых автоматах от Вулкана. Но частой темой для обсуждения становятся саммиты и конференции, посвящённые интернет казино.
Организация виртуальных азартных клубов во многих странах запрещена. Но это не мешает ежегодно проводить масштабные выставки с участием разработчиков, операторов и других специалистов гемблинг-индустрии. Какие мероприятия популярны и что за вопросы там обсуждаются — читайте дальше.
Европейские выставки и конференции
В правовом пространстве Европы действуют наиболее развитые и успешные представители игорного онлайн бизнеса. Поэтому здесь подобные съезды далеко не редкость.
- Excellence in iGaming, Германия
- Enada Roma, Италия
- Sigma', Мальта
Мероприятия США
Не меньшая активность наблюдается и среди представителей гемблинга в Америке:
- Global iGaming Summit & Expo, Сан-Франциско, шт. Калифорния
- NIGA Indian Gaming Tradeshow & Convention, Финикс, шт. Аризона
- FADJA – American Gaming Trade Show, Боготе, шт. Колумбия
Отечественные выставки
Не только за рубежом, но и в пределах России проводятся масштабные мероприятия в сфере азарта. Ярким примером стала Russian Gaming Week — уже 11-я по счёту ежегодная форум-выставка.
В ней участвуют российские и международные эксперты, демонстрируются последние достижения в онлайн-гемблинге, обсуждаются острые темы игровой индустрии. В 2017 году в рамках выставки была открыта «Developer Zone» — площадка с новейшим софтом для виртуальных казино.
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