Главы НАО и Архангельской области обсудили перспективы сотрудничества

Экономическое взаимодействие, перспективы реализации проектов в рамках первой в этом году встречи обсудили врио губернатора Ненецкого автономного округа А. Цыбульский и губернатор Архангельской области И. Орлов. В отношениях между регионами намечается взаимодействие по новым направлениям, о чем также шла речь на встрече.



Главы регионов уже имеют богатый опыт взаимодействия во время работы А. Цыбульского на посту замминистра экономики РФ. Но в статусе глав соседствующих субъектов РФ встреча произошла впервые.



Главными вопросы в обсуждении стали проблемы взаимодействия регионов в разных сферах – от гуманитарной до экономической.



И. Орлов отметил, что перед регионами стоят общие задачи, поставленные Президентом России. Они направлены на улучшение качества жизни населения, на исполнение "майских" указов. В том, что все эти задачи будут выполнены, Орлов не сомневается. Условия для этого есть, и они определены Соглашением, заключенным между Архангельской областью и НАО.



По мнению А. Цыбульского, оба соседних региона культурно, исторически, гуманитарно связаны. Современная экономика вынуждает арктические субъекты РФ идти к более серьезным шагам совместной работы, к серьезной кооперации. Всем регионам надо действовать сообща, нацеливая свой потенциал на перспективное развитие Арктической зоны РФ. Необходимо эффективно расходовать имеющиеся ресурсы, получая максимальный результат.



Пока стороны обсудили только список вопросов, требующих совместного решения. Позже будут подписаны конкретные соглашения, со сроками выполнения и обязанностями сторон.



А. Цыбульский поблагодарил И. Орлова и архангельских медиков за их помощь, оказанную жителям НАО, пострадавшим в аварии в декабре 2017 г в аэропорту Нарьян-Мара.