На Арктический форум приедут 2,4 тыс. человек из 31 страны

В Архангельске состоялось заседание рабочей группы по подготовке к форуму "Арктика — территория диалога".



Перед городом поставлена серьезная задача – удержать высокую планку на уровне прошлого года, когда Архангельск показал высокий уровень подготовки, который оценили представители многих иностранных делегаций.



По плану, в городе должны благоустроить все подъезды к местам площадок форума, обеспечить освещение пешеходных переходов, обеспечить гостям туристическую программу. Главам округов рекомендовано обратить особое внимание своевременной уборке улиц на маршрутах форума, что весьма возмущает местных жителей, которые достойны пользоваться чистыми улицами не меньше, чем приезжие гости.



Также на заседании рабочей групп обсуждался вопрос ликвидации незаконной рекламы. За декабрь департаментом градостроительства выдано 64 предписания владельцам незаконной рекламы, а в январе цифра дошла до 58. Борьба с незаконной рекламой продолжается, но очень медленно, и этот вопрос предстоит решить в ближайший месяц.



В рамках подготовки к мероприятию запланирован ремонт на некоторых участках дорог: летом переделают площадь Профсоюзов, пр. Ленинградский, благоустроят набережную у ТЦ "Прага" и мн. др. площадки в центре Архангельска.



Планка прошлого года задана настолько высокая, что добиться повторения в подготовке может быть сложной задачей. В деле подготовки к форуму подобного масштаба мелочей не бывает, поэтому в ближайшее время будут проработаны все вопросы, касающиеся организации. Во сколько в этом году обойдется подготовка, в правительстве региона не сообщают.



Справка. На форуме в этом году выступят 150 модераторов и спикеров, запланировано 20 мероприятий только деловой программы.