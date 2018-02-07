Как информирует «КП.RU», в Мурманской области возможен беби-бум. Молодым мамам, которые соответствуют предусмотренным требованиям, будет полагаться сразу несколько финансовых выплат. За первенца жители региона смогут ежемесячно получать по 40 000 рублей.



Как известно, в конце осени прошлого года российский президент «перезагрузил» национальную политику улучшения государственной демографической ситуации . Он выдал соответствующее поручение, предусматривающее выплаты за первенцев. Вместе с этим, о стимулировании молодых родителей задумались и в мурманском регионе. Следствием этого стало решение о дополнительной финансовой помощи.



Чтобы получать социальную помощь на уровне федерального правительства, необходимо подтвердить доход на 1-го члена семьи не более 22 777.5 рублей. Именно эта сумма является средним доходом, который установлен в зоне Заполярья на II-й квартал прошлого года. Начисление выплаты осуществляется на ежемесячной основе до того момента, пока малыш не достигнет возраста 1.5 года. Размер «федеральной выплаты» для мурманского региона равен сумме 15 048 рублей.



При этом к данной сумме уже с 1 июля текущего года будет добавлено еще 14 000 рублей из источников регионального правительства. Однако здесь есть одно ограничение. Социальная помощь затрагивает тех молодых мам, которые родили первого малыша до наступления 26-летнего возраста.



Таким образом, северянки Мурманской области могут планировать бюджет, исходя из почти 30 000 рублей социальной выплаты. Наряду с этим, есть еще один позитивный момент. Как информировала «Комсомолку» начальник отдела регионального Минсоцразвития г-жа О.Бурмистрова, кроме ежемесячных выплат предусмотрена единоразовая помощь. Сейчас она соответствует значению в 23 462 тысячи рублей.



Как добавила Оксана Бурмистрова, остается актуальным и пособие, выплачиваемое по уходу за малышом работающим матерям. Оно составляет 40% от имевшегося заработка. Если мама не имеет работу, то она получает в Центре соцподдержки 4 399 рублей.



Также сообщается, что многофункциональные региональные Центры Мурманской области уже начали осуществлять прием заявлений, которые обеспечат финансовые выплаты за 1-го малыша.