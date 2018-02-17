Перевалка рыбы в порту Мурманска выросла на 26%

В Мурманском моррыбпорту перевалка рыбы в январе выросла на 26% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 11,6 тыс. тонн (в 2017 г - 9,2 тонн).



Порт показывает стабильный рост, и это тенденция последних месяцев. Объем перевалки рыбы вырос в прошлом году на 15%, а рекордным месяцем стал декабрь с грузооборотом рыбопродукции на 35% выше показателя 2016 г.



Важным событием текущего года стало начало перевалки мойвы, с которой в порту не работали два года. В 2016-2017 гг. действовал мораторий на любой промысел этой рыбы. Его ввела смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству. Введенные ограничения должно позволить восстановиться популяции мойвы в Северном бассейне, так как эта рыба считается кормовой базой для трески. Первая партия из 224 тонн мойвы поступила от судна "Беломорск", вторая - от транспорт-рефрижератора "Фрио Владивосток" - 2,5 тыс. тонн, добытых судами компании "Норебо".



В Мурманск в январе зашли 49 судов, хотя в декабре прошлого года их было почти в 2 раза больше. Но подобная картина тревоги не вызывает, потому что снижение количества заходов происходит в январе ежегодно. Портовики в это время традиционно отдыхают. Некоторые компании прошлогоднюю квоту по отлову рыбы выбрали, и к отлову новой не приступили. Некоторые приводят свои суда в порядок после активного промыслового декабря, а некоторые до сих пор не вышли с новогодних каникул.



Что касается лидеров по транспортировке рыбных грузов, то среди них Sunny Lisa. Судно доставило 1047 тонн мороженой рыбы, рыбной муки и консервов. Гонку среди больших траулеров выиграл "Беломорск" с уловом в 988 тонн. Среди средних траулеров пальму первенства держит "Санкт-Петербург" с 250 тонн мороженой рыбы. В категории малых траулеров, работающих в прибрежной зоне, лидирует "Алиот", вопреки поломке, доставивший 100 тонн охлажденной рыбы.