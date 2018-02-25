Места нахальных голубей в Мурманске получат новые скверы и высокую набережную

Мурманская область >> Экономика >> 25.02.2018

Природные уклоны, направленные прямо от Ледового озера скоро засыпят грунтом для обустройств ровных пешеходных дорог и «разбития» скверов. Данные проект перед праздниками представили власти города.

Новая пристань на Ледовом должна быть впечатляющей! По словам представителей мэрии, проект предполагает обустройство набережной для обычных и нуждающихся в специальных условиях граждан Мурманска. Территорию должны замостить декоративной плиткой из гранита в двух цветовых гаммах. Бордюрный камень будет заменен для обеспечения безопасных условий перемещения маломобильных групп населения.

Если сейчас территория для прогулки жителей и гостей города лежит прямо у береговой зоны, где протекает вода, то после реконструировании их разделит высокая бетонная (в несколько метров) набережная из бетона. Чтобы дорожки для прогулки были ровными, естественный земляной уклон должны присыпать грунтом.

Ледовое озеро находится в южной части города в Первомайском округе и считается одним из наиболее загрязненных в регионе. В нем обнаружено повышенное содержание нефтеугеводорода, азот, органические вещества, железо и медь. Изобилие бытового мусора и близкое расположение автомобильных салонов на побережье являются главными врагами экологической ситуации с озером. Постепенно не очищаемый водоем стал превращаться в настоящее опасное болото. Остается только надеяться на улучшение ситуации и рациональное отношение жителей и, в особенности, предпринимателей города к Ледовому.

До 2022 года власти Мурманска планируют обновить около 19 городских скверов и парковых зон. Ледовое озеро входит в указанное количество. В интернете уже публикуются проекты и дизайнерские обработки реконструируемых зон отдыха.





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