Удивительные преобразования Почты России в Коми

Республика Коми >> Экономика >> 28.02.2018

Теперь в Сыктывкаре можно легко избежать стояния в очередях и сделать посещение почтового отделения более комфортным. Введена также новая опция – получение услуги на дому. О новшествах в работе рассказала Ольга Чайка – начальник почтамта Сыктывкара.

Многие годы о медлительной работе Почты России граждане слагали смешные анекдоты, но сегодня они далеки от истины. Ежедневно работа отделений оптимизируется и стает все мобильней. Ключевое задание на предприятии – сокращение времени ожидания. С этой целью отделения активно оснащаются современной системой электронных очередей. Эта система делит клиентов на потоки – зависимо от целей их визита в отделение. Такой принцип сокращает ожидание в очередях.

В Республике сегодня работают 12 таких аппаратов, в Сыктывкаре установлены 6 из них. Еще одна гордость столицы Республики – мобильные почтово-кассовые терминалы. Они позволяют оплатить коммуналку, налоги, кредиты, штрафы, сотовую связь просто из дома или не отходя от рабочего места. Проведение оплаты через терминал не отличается от аналогичных операций в почтовых отделениях, только вот ходить куда-то и тратить время не требуется.

В наш технологически продвинутый век у Почты России есть собственное мобильное приложение и даже канал в Вайбере. Приложение очень удобное – оно помогает отслеживать посылку, может даже сгенерировать штрих-код, который просто надо показать оператору на своем смартфоне. Заказ доставки курьером на дом – еще одна удобная услуга. Такой сервис доступен как на сайте Почты, так и в приложении.

Позитивные изменения заметны и в отделениях - стеллажи для почтовых отправлений находятся прямо за спинами операторов.





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