Удивительные преобразования Почты России в Коми
Теперь в Сыктывкаре можно легко избежать стояния в очередях и сделать посещение почтового отделения более комфортным. Введена также новая опция – получение услуги на дому. О новшествах в работе рассказала Ольга Чайка – начальник почтамта Сыктывкара.
Многие годы о медлительной работе Почты России граждане слагали смешные анекдоты, но сегодня они далеки от истины. Ежедневно работа отделений оптимизируется и стает все мобильней. Ключевое задание на предприятии – сокращение времени ожидания. С этой целью отделения активно оснащаются современной системой электронных очередей. Эта система делит клиентов на потоки – зависимо от целей их визита в отделение. Такой принцип сокращает ожидание в очередях.
В Республике сегодня работают 12 таких аппаратов, в Сыктывкаре установлены 6 из них. Еще одна гордость столицы Республики – мобильные почтово-кассовые терминалы. Они позволяют оплатить коммуналку, налоги, кредиты, штрафы, сотовую связь просто из дома или не отходя от рабочего места. Проведение оплаты через терминал не отличается от аналогичных операций в почтовых отделениях, только вот ходить куда-то и тратить время не требуется.
В наш технологически продвинутый век у Почты России есть собственное мобильное приложение и даже канал в Вайбере. Приложение очень удобное – оно помогает отслеживать посылку, может даже сгенерировать штрих-код, который просто надо показать оператору на своем смартфоне. Заказ доставки курьером на дом – еще одна удобная услуга. Такой сервис доступен как на сайте Почты, так и в приложении.
Позитивные изменения заметны и в отделениях - стеллажи для почтовых отправлений находятся прямо за спинами операторов.
Рекомендуем по теме:
В целях повышения контроля качества за оказанием социальных услуг Отделение соцзащиты населения НАО установило камеры видеонаблюдения
Как провести стратификацию семян
На Арктический форум приедут 2,4 тыс. человек из 31 страны
На базе Устюженского АПК открывается новое молочное предприятие
Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске
Строительство городка "Сказка" в Мурманской области может затянуться
Последние новости мирового футбола в обзоре дня
Льготный тариф на электроэнергию введут для сельхозтоваропроизводителей НАО