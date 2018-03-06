Администрация Мурманска и Мурманский морской торговый порт подписали соглашение о сотрудничестве

Мурманская область >> Экономика >> 06.03.2018

ММТП  и администрация Мурманска подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. В подписании приняли участие депутат Госдумы ФС РФ А. Веллер, глава администрации города А. Сысоев и гендиректор Мурманского морского торгового порта А. Масько.

Городские власти проводят активную работу по привлечению крупных предприятий к социально значимым проектам, и подписанное соглашение стало ярким примером эффективной работы.

Подписанный документ важен и для предприятия, и для города, и мурманчане скоро смогут оценить результаты этой совместной деятельности. Мурманский морской торговый порт оказывает поддержку городу в решении социально-экономических вопросов и проектов.

К 100-летию столицы Заполярья предприятие взяло на себя работу по реконструкции сквера у Морского вокзала, где расположен Памятник погибшим портовикам, обновлены площадки у памятника А. Бредову. Также каждый год портовики берут участие в акции "Зеленый рекорд". Предприятие подключилось к программе "Теплое окно", в 2017 г для уборки улиц от песка и пыли были предоставлены вакуумные пылесосы. В гимназии № 8 по инициативе ММТП создан единственный в стране профильный транспортно-логистический класс.

Сотрудничество города и порта не прекращалось ни разу ни в сфере инфраструктуры, но по проектам в образовании и здравоохранении, обустройстве комфортной городской среды. В любой из этих областей первые шаги уже сделаны.


Необходимость в новом соглашении между Мурманским морским торговым портом и горадминистрацией возникла по причине необходимости сконцентрировать совместные усилия для решении существующих проблем и направление их на развитие муниципалитета. О более детальных планах  руководство города обещает объявить позже. 





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