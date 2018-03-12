Конкурс "Лучшие товары и услуги Республики Коми" стартует 1 апреля

Республика Коми >> Экономика >> 12.03.2018

Республиканский конкурс проводится 17 раз и входит в региональный этап Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Всероссийскому конкурсу в этом году исполняется 20 лет. Республиканский же пропагандирует достижения предпринимателей и организаций Коми в области качества, представляет услуги и продукцию для участия в финале "100 лучших товаров России".

С 2001 г в республиканском конкурсе участие приняли 1766 наименований продукции/услуг, а большинство стали дипломантами, 186 - лауреатами.

В конкурсе "100 лучших товаров России" в финал попадали 609 видов товаров/услуг из Коми, лауреатами становились 183 товара/услуги.

В региональную комиссию по качеству вошли представители профильных ведомств и министерств. В этом году конкурс проводится в 5 номинациях: "Продовольственные товары", "Промтовары для населения", "Работы и услуги", "Продукция производственно-технического назначения" и "Изделия народных художественных промыслов".

Республиканский конкурс дает бизнесменам и организациям возможность получить объективную оценку качества своих товаров и услуг. Предприниматели доказывают, что их продукция лучше аналогов на рынке. Также участие в конкурсе позволяет воспользоваться эффективными услугами рекламы, заявить о себе за пределами своего города или республики, расширить рынок сбыта.

По итогам федерального и регионального конкурсов выпускаются каталоги с лучшими товарами, лучшим предприятиям вручают почетные призы, а работники отмечаются почетными знаками. 

Напомним, что заявку на участие в региональном конкурсе можно подать до конца марта.

По результатам конкурса участники получают право пользоваться логотипом конкурса в рекламных компаниях в течение двух лет.





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