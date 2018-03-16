В Мурманской области рыба стала стоить дороже в 2 раза

Мурманская область >> Экономика >> 16.03.2018

Специалисты считают, что рост цен вызван дефицитом, созданным искусственным путем. За 5 лет стоимость определенных видов рыбной продукции в регионе увеличилась вдвое. Именно такие данные представил председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Мурмана А. Евенко на V международной конференции по рыболовству в Арктике.

Охлажденная и живая рыба в период 2010-2016 гг. выросла в цене на 110 руб., мороженая - на 125 руб. за 1 кг. Наблюдается резкое повышение цены на соленую сельдь, которая в 2010 г стоила 88,1 руб., в 2016 г - 261,6 руб.

Но по данным Мурманскстата рентабельность рыбопромышленных организаций за 5 лет выросла на 39%.

Завотделом экономики морской деятельности Института экономпроблем Кольского научного центра РАН А. Васильев считает, что доля пикши и трески, выловленной рыбодобывающими предприятиями и отправленной на экспорт, составила 93,1%.

Цена рыбы скалывается не только от требований рыбаков и объемов. Отпускную цену увеличивают не только рыбаки. Рентабельность подходит к этим пределам, но многие факторы, которые влияют на цену рыбы, не учитываются. Например, слишком длительная выгрузка судов в мурманском порту, задержки по причине административных барьеров – все это увеличивает расходы, и соответственно, цену на рыбу.

Такие эксперты отмечают рост цен на рыбную продукцию и в настоящее время, а большая часть рыбы продолжает поставляться на экспорт. Складывается парадоксальная ситуация, когда в "рыбном" регионе, на берегу моря, где эту самую рыбу добывают, позволить ее себе купить могут далеко не все, и чем дальше, тем ситуация хуже. Рыба продолжает дорожать, и пока этот процесс необратим. Жители Мурманской области вскоре вообще перестанут покупать рыбу.





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