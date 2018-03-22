В "Северсталь" стали поступать продукты вологодских производителей

Вологодская область >> Экономика >> 22.03.2018

Поставки продукции вологодских производителей череповецкой "Северстали" начались всего месяц назад. Договора об этом были заключены между главным предприятием Череповца, Вологодским хлебокомбинатом и мясокомбинатом.

Сотрудничество обсуждалось сторонами еще осенью 2017 г, когда организацией визита пищевиков в город металлургов занималось правительство города. Затем представители металлургического гиганта побывали на пищевых предприятиях Вологды, результатом чего стало заключение договоров о сотрудничестве.

Замгендиректора Вологодского хлебокомбината С. Николаев сообщил, что его предприятие выиграло конкурс, организованный "Северсталью", прошло аудит производства. С февраля хлебокомбинат поставляет столовым "Северстали" сухари, кондитерские изделия, хлеб и мн. др. Ежедневно машины с хлебом отправляются в Череповец по утрам, поэтому продукция всегда свежая, буквально с печи.

Вологодским строительным компаниям предложено принять участие в масштабных инвестпроектах "Северстали". Мэр Вологды С. Воропанов рассказал, что все предложения череповецкого предприятия будут рассмотрены в ближайшее время. Внутрирегиональное взаимодействие между Череповцом и Вологдой развивается не только в экономическом направлении. В конце декабря 2017 г 20 предприятий обрели новые знания на семинаре по управлению персоналом, а следующим вопросом станет подобное обучение охране труда на производстве.

Гендиректор "Северсталь Российская сталь" В.Германов назвал работу с вологодскими предприятиями реальным примером продуктивного сотрудничества. Вологодские мясо и хлеб зарекомендовали себя как продукты высокого качества, и теперь ими обеспечены 10 тыс. металлургов, которые питаются в заводских столовых.





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