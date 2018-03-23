В НАО состоялось заседании комиссии по вопросам госустройства

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 23.03.2018

На совещании обсудили планы по совместной работе окружного парламента, Совета муниципалитетов НАО на 2018 г. План включает обмен информацией, участие в комиссиях, рабочих группах, комитетах, сессиях, совместных мероприятиях.

Вице-спикер Т. Бадьян внесла предложение, ранее озвученное председателем Госдумы В. Володиным, - создать в региональном парламенте рабочие группы для законодательного обеспечения реализации Посланий президента. Вопросы можно будет решать с органами местного самоуправления, и делать это быстро.  

Напомним, что в 2001 г в округе появилась НКО ассоциация "Совет муниципальных образований НАО". Приоритетом в ее работе было взаимодействие с органами госвласти региона, отстаивание прав местного самоуправления, учет интересов муниципальных образований во время проведения госполитики в разных сферах жизни.

Также на заседании было рассмотрено предложение администрации Нарьян-Мара об изменениях окружного закона, в частности, о порядке ведения учета граждан как нуждающихся в жилье.

Закон НАО устанавливал, какие заявления и справки должны быть предоставлены в этом случае. Но в связи с изменениями федерального закона, закреплять положение в законе НАО не имеет смысла, поскольку это сделают исполнительно-распорядительные органы МСУ Нарьян-Мара и Заполярного района, потому что они все равно будут утверждать списки этих документов для последующего предоставления услуг.

На заседании также рассмотрены изменения в региональный закон о почетных званиях и наградах Ненецкого округа. Теперь, если награда/почетное звание не получены человеком, он умер или выехал, а награда не востребована его родственниками, она передается в музей, поскольку люди, внесшие значительный вклад в развитие НАО, не должны быть забыты.





Рекомендуем по теме:

Форум НКО прошел в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции

В Корткеросе защитники прав детей будут работать за современными стандартами

В НАО провели учения – спасли условно терпящий бедствие вертолет

"Норникель" подвел итоги Года экологии в Мурманской области

Дума Мурманска не одобрила инициативу прямых выборов мэра


Как провести стратификацию семян

Онлайн казино. Игра на деньги или бесплатно?

«Урок мужества» от активистов мурманского ОНФ

В Архангельске открылась выставка С. Дали

Удивительные преобразования Почты России в Коми

Сыктывкарцы смело покоряют "Брейн-ринг"

Пекарня «Счастливочная»: начал работу первый резидент ТОСЭР
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета