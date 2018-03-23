В НАО состоялось заседании комиссии по вопросам госустройства

На совещании обсудили планы по совместной работе окружного парламента, Совета муниципалитетов НАО на 2018 г. План включает обмен информацией, участие в комиссиях, рабочих группах, комитетах, сессиях, совместных мероприятиях.



Вице-спикер Т. Бадьян внесла предложение, ранее озвученное председателем Госдумы В. Володиным, - создать в региональном парламенте рабочие группы для законодательного обеспечения реализации Посланий президента. Вопросы можно будет решать с органами местного самоуправления, и делать это быстро.



Напомним, что в 2001 г в округе появилась НКО ассоциация "Совет муниципальных образований НАО". Приоритетом в ее работе было взаимодействие с органами госвласти региона, отстаивание прав местного самоуправления, учет интересов муниципальных образований во время проведения госполитики в разных сферах жизни.



Также на заседании было рассмотрено предложение администрации Нарьян-Мара об изменениях окружного закона, в частности, о порядке ведения учета граждан как нуждающихся в жилье.



Закон НАО устанавливал, какие заявления и справки должны быть предоставлены в этом случае. Но в связи с изменениями федерального закона, закреплять положение в законе НАО не имеет смысла, поскольку это сделают исполнительно-распорядительные органы МСУ Нарьян-Мара и Заполярного района, потому что они все равно будут утверждать списки этих документов для последующего предоставления услуг.



На заседании также рассмотрены изменения в региональный закон о почетных званиях и наградах Ненецкого округа. Теперь, если награда/почетное звание не получены человеком, он умер или выехал, а награда не востребована его родственниками, она передается в музей, поскольку люди, внесшие значительный вклад в развитие НАО, не должны быть забыты.