Стратегию развития Мурманской области откорректировали
Стратегия социально-экономического развития области до 2020 г и 2025 г претерпела изменения. В обсуждении новшеств приняли участие руководители исполкомов, представители образования, науки, общественных организаций, местные депутаты, главы органов местного самоуправления.
Напомним, что в июне 2017 г было принято решение о корректировке Стратегии, что было связано с изменениями условий, оказывающих влияние на экономику Мурманской области и страны. Изменилась геополитическая обстановка, нужно было учесть требования Федерального закона "О стратегическом планировании в РФ" и ориентиров в Послания Президента Федеральному Собранию.
М. Ковтун, глава Мурманской области, отметила, что в рамках целевых ориентиров первоочередной задачей является доступность качественной медпомощи, и особое внимание нужно уделить борьбе с онкологическими заболеваниями.
Подведены итоги 2013-2016 гг. во всех отраслях, курируемых органами госвласти и предварительные итоги развития области за прошлый год. Над корректировкой Стратегии работать будут все исполнительные органы госвласти Мурманской области. Также запланировано обсуждение предложений на выездных совещаниях в муниципальных образованиях, на заседании Ассоциации "Совета муниципальных образований региона. Проект откорректированной Стратегии сформируют и вынесут на общественные обсуждения к августу, а полностью работа должна быть закончена к январю 2019 г.
На заседании также обсудили перспективы Комплексной научно-технической программы разработок, исследований, создания услуг и продуктов на 2018-2025 гг. "Научный потенциал освоения и использования Арктики". Этот проект разработан Минобразования РФ в конце 2017 г по поручению Госкомиссии по вопросам Арктики.
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