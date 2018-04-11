Торговый дом Армении откроют в Архангельске

Торговый дом Армении откроют в Архангельской области, и на его базе наладят взаимодействие между бизнесом Армении и Поморья.



Здесь будут проводить бизнес-встречи, концерты, праздники, презентации товаров, услуг от предприятий Армении. Эта инициатива поддержана администрацией Архангельска, которая подписала соглашение о сотрудничестве с г. Джермуком (Вайоцдзорская область Армении). Подписи под документом поставили глава столицы Поморья И. Годзиш и мэр Джермука В. Оганесян.



Теперь обмены школьниками, подготовка торговых представительств в обоих городах выйдет на новый уровень.



Власти городов планирует налаживать дружественные контакты для организации оздоровительной кампании для детей, что особенно важно в развитие культурных обменов.



Также во время встречи глав городов состоялось подписание документов на создание некоммерческой организации - Союза сотрудничества Вайоцдзорской и Архангельской областей. Главной задачей этого объединения будет помощь в организации общения деловых кругов регионов. Этот документ является продолжением сотрудничества между регионами, развивающегося с 2012 г.



Справка. Вайоцдзорская область расположена на юго-востоке Армении. Здесь есть памятники средневековой архитектуры, которые могут быть интересны туристам. Одни из крупных населенных пунктов является курорт Джермук, где часто отдыхают россияне и производят минеральную воду "Джермук". Город больше известен как курорт, именно поэтому оздоровительный туризм для северян будет особенно интересен.





Архангельску тоже есть, что показать туристам и бизнесу. Города отличаются по складу жизни, традициям, поэтому и будут интересны друг другу с точки зрения культуры, истории, предпринимательства и туризма.