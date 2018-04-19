"Экотэк" стал главным оператором "Северного завоза 2018"

В НАО закончился электронный аукцион на поставку дров по морю в отдаленные села региона. Победитель - судоходная компания "Экотэк".



На сегодняшний день все поставщики топлива в опережающем завозе, проводимом муниципальным предприятием "Севержилкомсервис", определены.



Представители предприятия рассказали, что дрова будут завозиться речным и морским путями в совокупном объеме 10,9 тыс. м3. Из них по морю доставят 4,7 тыс. м3 дров. Этот объем топлива распределят между прибрежных поселков Шойна, Бугрино, Индига, Каратайка, Ома, Варнек, Чижа, Усть-Кара, Несь, Варандей, Выучейский, Нижняя Пеша, Волонга, Кия до 30 сентября.



По рекам в населенные пункты округа завезут 6,2 тыс. м3 дров. Здесь победителем аукциона признан частный предприниматель, которому предстоит в летнюю навигацию завезти дрова в п. Хорей-Вер, Харута, Щелино, Лабожское, Тошвиска, Пылемец, Коткино до 20 июня. К 30 сентября поставка также должна быть осуществлена в п. Хонгурей, Красное, Нельмин Нос, Великовисочное, Тельвиска, Оксино, Каменка, Андег, Макарово, Куя, Осколково и в Нарьян-Мар.



Качество поставляемых энергоресурсов обязано соответствовать ГОСТ. Например, дрова должны быть отопительные 2017/2018 гг. с длиной более 1 м.



Также в муниципальном предприятии определили поставщиков северного завоза по нефтепродуктам ("Газпромнефть – Региональные продажи") и каменного угля ("Флотснаб"). "Газпромнефть – Региональные продажи" поставит 8,75 тыс. тонн дизтоплива, 88,5 - бензина 92, 100 тонн дизмасел и смазок, "Флотснаб" доставит твердое топливо в Печору и Архангельск в объеме 26,3 тыс. тонн, а оттуда уголь перевезут в населенные пункты НАО транспортные компании, договора с которыми уже заключены.



Морская навигация закончится позже речной, но доставить грузы по морю постараются до начала сентябрьских штормов.