В карельском монопоселении Вяртсиля может появиться ОЭЗ

Республика Карелия >> Экономика >> 27.04.2018

Правительство Карелии планирует в 2019 г открыть в приграничном с Финляндией городе Вяртсиля особую экономическую зону. Об этом рассказал зампремьер-министра РК Д. Родионов на инвестиционной энергетической конференции.

Премьер-министр России Д. Медведев одобрил в марте ходатайство Карелии о создании ОЭЗ в монопоселении Вяртсиля. Правительство республики ведет масштабную работу по подготовке заявки в Минэкономразвития РФ. Планируется, что к августу необходимый пакет документов будет в распоряжении Министерства, и его рассмотрят. При удачном стечении обстоятельств, ОЭЗ в Карелии появится уже в следующем году.

В настоящий момент определяют земельные территории, которые включат в особую экономзону. У правительства республики есть пул из потенциальных резидентов ОЭЗ, и в основном это представители деревообработки, рассчитывающие на выгодные условия ОАЗ.

Находящийся у границы с Финляндией участок был выбран неслучайно, поскольку это расположение позволит инвесторам из Финляндии организовывать в Карелии свои производства, пользуясь при этом более дешевой, чем у себя в стране электроэнергией и рабочими кадрами, при этом находиться практически на своей территории. Также плюсом приграничного расположения является экспортирование продукции без дополнительных пошлин таможни. Для финских инвесторов эта зона особо выгодна, и сулит им большую выгоду по сравнению с открытием производства у себя в стране.

Справка. Вяртсиля - поселок городского типа у границы Финляндии. Здесь проживают 2,9 тыс. человек. Градообразующее предприятие - Вяртсильский метизный завод, входящий в ПАО "Мечел". Всего в 5 км от пгт находится крупнейший пограничный переход в Карелии и таможенный пропускной пункт на границе с Финляндией.





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