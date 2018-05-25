В Вологодской области появится производство по переработке иван-чая

Вологодская область >> Экономика >> 25.05.2018

Губернатор региона О. Кувшинников находится на  Петербургском экономическом форуме. Он уже провел ряд встреч, в рамках которых состоялось подписание  договора с компанией "Майский иван-чай", предполагающего строительство в  Междуреченском районе Вологодской области крупнейшего завода по переработке иван-чая.

Компания "Май Фудс" - крупный мировой производитель чая и кофе, чьи бренды представлены в 30 государствах (Curtis, Richard, "Майский", "Лисма"). По России география продаж - 130 тыс. торговых точек, в том числе все федеральные сети.

В марте "Май Фудс" подписал соглашение с Корпорацией развития Вологодской области, позволяющая инвестору в кратчайший срок начать реализацию проекта строительства в Междуреченском районе чайной фабрики. В 2018 г будет создана сырьевая база, а в 2019 г - мощности по переработке, производству и пакетированию иван-чая.

Бренд "Майский" будет представлен линейкой иван-чая, объем производства в год - 1 тыс. тонн. Инвестиции составят 265 млн руб., а годовой объем при выходе на запланированную мощность составит 650 млн. Фабрика обеспечит работой 200 человек на постоянной основе, 2 тыс. человек – на сезонной.

Кувшинников рассказал, что регион заинтересован в том, чтобы местный чай был представлен и на прилавках вологодских магазинов и в сетевых магазинах других субъектов страны. Планируется ради этой цели построить логистический центр, который и будет решать эти задачи. На это потребуется около двух лет.

Также на Вологодчине собираются строить склады нового типа, которых пока нет нигде в России, за исключением Москвы. Специализированный склад поможет улучшить условия хранения продукции и позволит обеспечивать ею круглый год все социальные учреждения региона.





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