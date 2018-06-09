Пограничный пункт пропуска открылся в морском вокзале Мурманска

Ранее пропускной контроль туристы проходили на борту судов. Теперь морвокзал имеет пограничный пропускной пункт в специально оборудованных помещениях.



Открытие пункта позволит привлечь туристов, создать рабочие места. Если по поводу второго пункта вопросов не возникает, то, как пограничный пункт может повлиять на приезд большего количества туристов, остается загадкой.



Туристические круизные лайнеры, которые не так часто заходят в Мурманск, будут швартоваться у морвокзала, а пассажиры проходить таможенный и пограничный контроль в новом пункте с пропускной способностью в год 100 тыс. пассажиров.



Первым испытает на себе удобство пограничного пункта туристическое судно, которое зайдет в мурманский порт 20 июня. Всего в год сюда приходят 15 крупных туристических лайнеров, и это мало. Для иностранных туристов введен 72-часовой режим без виз, если они прибыли на круизных лайнерах.



Открытие погранпункта было продолжено в рамках проекта реконструкции морвокзала, пирса дальних линий. Пирс ввели в эксплуатацию в 2015 г., а в результате его реконструкции длина конструкции увеличилась на 59 м до 206,6 м, ширина - на 6 м. К пирсу теперь могут швартоваться суда длиной свыше 180 м. В результате ремонтных работ в здании морвокзала, площадь помещений увеличилась в 2 раза, т. е. до 3,4 тыс. кв. м.



Межведомственная комиссия по проверке соответствия морского пассажирского пункта пропуска через границу РФ в морском порту Мурманск, здания морвокзала требованиям к строительству, оборудованию, техоснащению зданий, сооружений, помещений, необходимых для организации таможенного и пограничного контроля, признала пункт соответствующим всем нормам и требованиям и готовым к вводу в эксплуатацию.